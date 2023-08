Tiene 30 años, trabaja como "novia profesional" y gana 100 dólares por minuto: Planea jubilarse dentro de 5 años

INTERNACIONALES





Jenna Madison está en pareja hace seis años, pero paralelamente trabaja como "novia profesional", y eso le permite ganar 100 dólares por minuto.

La joven norteamericana, de 30 años, planea jubilarse en cinco años gracias al apoyo de los 3000 novios virtuales que tiene.





Jenna conversa con estos hombres como si fuera su pareja, les brinda "apoyo emocional" y hasta los contiene si tuvieron un mal día laboral.

La modelo remarca: "Puede que ellos en los chats desahoguen su bronca por problemas laborales; hablen acerca de inconvenientes con amigos o la familia; o quizá busquen una conversación más sensual que les ayude a liberar estrés".





Madison especificó que "siempre estoy ahí para cuando me necesitan. Además, ser ‘novia profesional’ me ayudó a mí misma: asistir a los demás me da un propósito en la vida".

La historia de Jenna se volvió viral y generó muchísimos comentarios, a favor y en contra, en las redes sociales de todo el mundo.