MAR DEL PLATA: Un atleta que escapaba de la policía en una moto, murió tras ser chocado por un patrullero

ZONALES





José Ignacio Sallago, un reconocido atleta bahiense de 33 años, murió esta madrugada tras chocar contra un patrullero al intentar evadir un control de tránsito en la ciudad de Mar del Plata.

El hecho ocurrió pasadas las 2 de la mañana en el cruce de las avenidas Independencia y Juan José Paso. Aunque las primeras versiones indicaban que Sallado quiso esquivar el retén policial porque circulaba en una moto robada, su familia desmintió esta hipótesis, aseguró que la había comprado con plata de su trabajo y advirtió: “Vamos a ir hasta el final para pedir Justicia”.

En principio, se inició una causa por “homicidio culposo” y el fiscal a cargo de la investigación, Rodolfo Moure, ordenó el secuestro de la moto y el patrullero y que se se realicen pericias mecánicas y accidentológicas.





El objetivo de los investigadores es determinar si la maniobra de los policías para interceptar al motociclista se ajustó a los protocolos del Ministerio de Seguridad, es decir si el oficial cometió una infracción o actuó con exceso al cruzarle el patrullero a la víctima, quien era un maratonista de Bahía Blanca sin antecedentes penales.

La versión oficial

De acuerdo a la reconstrucción, Sallago fue interceptado por personal de la Comisaría 1ra. en Rivadavia y La Rioja, mientras circulaba en una Bajaj Rouser 200. Sin embargo, cuando los efectivos intentaron identificarlo, escapó del lugar en dirección sur, por avenida Independencia.

Al llegar al cruce con la avenida Juan José Paso, la moto impactó contra la puerta derecha de un móvil de la Comisaría 2da. que se sumó al operativo y trató de detenerlo.

“El conductor de la moto no detuvo su marcha y tampoco realizó al pasar por el lugar maniobra de esquive y colisionó contra la puerta del acompañante de la unidad”, indicó una fuente policial a Télam.

Cuando la ambulancia del SAME llegó al lugar, los médicos constataron que Sallago ya estaba muerto. A su vez, se determinó que la moto tenía pedido de captura por robo desde el 15 de febrero último.

“Él no era un delincuente, era un deportista”

En medio de la conmoción tras la muerte de su hermano, María Sallago habló con Canal 8 de Mar del Plata y afirmó: “La moto él la compro. No era la forma de cómo lo asesinaron a él. No le dieron oportunidad de nada. Vamos a ir hasta el final para pedir Justicia”.

Y agregó: “Por ahí tuvo miedo, no quiso que le saquen la moto por el trabajo porque no tenía hecha la transferencia. No lo podemos creer. Vamos a ir hasta el final para que paguen la atrocidad que le hicieron a él”.