La muerte de Silvina Luna: cómo queda la situación judicial de Aníbal Lotocki

NACIONALES

Silvina Luna murió este jueves en el Hospital Italiano, donde estuvo internada desde el 13 de junio. En paralelo a esos meses de cuidados intensivos, en los que se la intubó y extubó en dos oportunidades, la causa por la que ya fue condenado por lesiones graves el médico Aníbal Lotocki, quien la operó, volvió a moverse. De todas formas, sigue en la Cámara de Casación.

Aunque esa sentencia por las que recibió una condena de cuatro años de prisión no esté firme y la defensa haya apelado, hay que entender que el fallecimiento de Luna no cambia las "lesiones graves" por "homicidio".

"No tenemos fecha para saber cuándo va a quedar firme la sentencia contra Lotocki. Así es la Justicia, lenta. Pero lamentablemente lo que se juzgó es por lesiones graves, no cambia que Silvina haya muerto. No se puede juzgar por homicidio a Lotocki porque ya se lo juzgó por lesiones graves y constitucionalmente no se puede juzgar dos veces por el mismo hecho a una persona", detalla Nuria Drendak.

Es la abogada de Gabriela Trenchi, otra víctima de Lotocki, quien unificó su causa con la de Silvina Luna, Pamela Sosa y Stefanía Xipolitakis para ir contra el médico en la Justicia.

El movimiento judicial en la causa, hace poco más de un mes, había sido producto de que el fiscal pidió que se lo inhabilite provisoriamente para el ejercicio de la medicina, tras haber sido procesado por otra muerte, la de Cristian Zárate, quien falleció el 16 de abril de 2021 luego de una de sus intervenciones estéticas.

Gabriela Trenchi también fue operada por Lotocki y sufre una nefropatía como tuvo Luna.





A ese paciente lo operó dos veces en el mismo día, en una clínica que no debía estar activa para cirugías estéticas, en el marco del aislamiento por el coronavirus.

La Justicia hizo lugar a ese pedido. Días atrás, otro de sus pacientes, el crítico de moda y panelista de "La jaula de la moda", Mariano Caprarola, también murió. En este último caso nunca hubo denuncia en contra del médico.

Caprarola, de 49 años, venía arrastrando diversos problemas de salud relacionados a una intervención realizada por Lotocki en 2010. Su muerte contextualizó la recaída que había tenido Silvina Luna y también Trenchi, que sufre una nefropatía similar a la que padecía Luna.

La inhabilitación de Lotocki para operar

Fue el fiscal Sandro Abraldes, quien está a cargo de la Fiscalía N° 29 ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional, el que tomó la decisión de solicitar la "inhabilitación provisoria" para el ejercicio de la medicina y el "comercio en el ámbito estético y cosmético" del cirujano.

El médico cirujano fue condenado en febrero de 2022 por el Tribunal Oral y Correccional 28 de la Ciudad de Buenos Aires a cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación para ejercer la medicina por las "lesiones graves" que les provocó a sus pacientes Silvina Luna, Trenchi, Xipolitakis y Sosa.

Aníbal Lotocki fue condenado en primera instancia por la operación de Silvina Luna.

La Justicia determinó el uso de un relleno que contenía microesferas de polimetil metacrilato (PMMA), en lugares del cuerpo en los que está prohibido su uso y en cantidades superiores a las sugeridas por la comunidad científica.

Al momento de dictar la sentencia, el juez Carlos Rengel Mirat no se pronunció sobre la solicitud específica de la fiscalía en relación a una medida cautelar "que alcanzara la inhabilitación del acusado para el ejercicio del comercio en el ámbito estético y cosmético", indicó el Ministerio Público Fiscal (MPF) mediante un comunicado.

El fiscal consideró que la inhabilitación debía ser un hecho "en aras de neutralizar el riesgo potencial que se deriva del ejercicio de la medicina, en general, y de la cirugía estética, en particular".