Una actriz porno fue detenida por tráfico de drogas: Fue pareja de un futbolista y estuvo por entrar al Bailando

INTERNACIONALES





Mía Etcheverría publicó sus últimas imágenes en Instagram el pasado 21 de junio. Una serie de historias en la que se ve bailando en una disco y manejando su vehículo, con un notable cambio en su color de pelo.

Semanas más tarde de aquellas publicaciones, la modelo uruguaya fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, en Montevideo, junto a otras cinco personas cuando se disponía a embarcar en un vuelo que la llevaría directamente a la capital de España.





La noticia generó un fuerte impacto en los medios uruguayos. En primer lugar por ser acusada de intentar transportar más de seis kilos de cocaína en un valija con doble fondo a Madrid. En segundo orden, por ser una exactriz porno con amplio reconocimiento en su país, madre de dos hijas pequeñas junto a Richard “Chengue” Morales, gloria del fútbol uruguayo.





Etcheverría, que en sus redes se presenta como “mamá, actriz, modelo y docente”, promociona en Instagram un emprendimiento propio en el que comercializa calzados, al mismo tiempo en el que publicita otra cuenta mediante la cual vende y alquila propiedades.

Quién es Mía Etcheverría, la exactriz porno detenida en Uruguay

Nacida en Las Piedras, departamento de Canelones, el nombre real de Etcheverría es Camila Navarro. Su seudónimo fue necesario para lanzarse hace casi una década en la señal para adultos Divas TV, reconvertida años más tarde en una plataforma de streaming.





Etcheverría fue de una de las primeras mujeres uruguayas en animarse a dicha exhibición. En 2014, durante una entrevista con Montevideo Portal, expresó: “No voy a ser la primera ni la última en lanzarse a la actuación desde la pornografía. Hay muchas actrices de Hollywood que se inician en el porno y llegan a la actuación clásica”.

Allí también sostuvo que sus inicios estuvieron marcados por la necesidad de “llenar la heladera” y las carencias que sufrió durante su infancia y adolescencia: “Un día, cuando tenía 18, me desperté y mi hermano se había puesto a llorar porque tenía hambre y no había nada para comer. Mi madre no podía trabajar y mi padre no nos daba una mano en nada”.

En 2015, tras su notable repercusión, los medios nacionales aseguraron que Etcheverría, tras su salto a la fama, había sido convocada por Marcelo Tinelli para ser parte del Bailando de aquel año. “Me ofrecieron US$2000 por mes, una propuesta económica que no sirvió. No quería arriesgarme”, expresó la exactriz erótica en aquella oportunidad.

Años más tarde, luego de desarrollar su carrera en el mundo de la pornografía, comenzó una relación con Richard Morales, apodado “Chengue” en Uruguay, un reconocido delantero con pasado en Nacional que disputó dos partidos e hizo un gol en el Mundial de Corea y Japón 2002.

Tras la imputación a su expareja, Morales declaró que solo desea proteger a sus hijas y se despegó de madre de sus hijas: “El hecho es la detención de la señora Navarro, que es una situación de su vida privada y no de la mía”, reprodujo El Observador.

La sospecha de la fiscalía, a cargo de la doctora Cristina Falcomer, es que la exactriz porno tuvo intervención en la preparación y en la fase final de la exportación de la droga. Con las evidencias en la mano, y mientras avanza la investigación, se le dictó prisión preventiva por 90 días.