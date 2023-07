Llega Cavani, lo presentan esta tarde en Boca y ya sueña con ganar trofeos

NACIONALES





Edinson Cavani tendrá su presentación como nuevo jugador de Boca hoy desde las 18 en la Bombonera, que seguramente estará repleta. Las puertas del estadio se abrirán a las 16 y los socios de todas las categorías podrán ingresar de manera gratuita para darle la bienvenida al goleador uruguayo de 36 años. Cada sector se habilitará a medida que se llene uno por uno.

Si bien no hay detalles de cómo se llevará a cabo el evento, el nuevo 10 de Boca brindará una conferencia de prensa y dará sus primeras palabras como nuevo futbolista del club de la Ribera.

El delantero habló sobre la camiseta número 10 del Xeneize y esa fue su respuesta. "Tengo la responsabilidad de cuidarla, defenderla y llevarla a lo más alto", sentenció.

"Volverme, te viene a la cabeza muchas cosas, pero sinceramente estoy feliz de volver. El proceso de volver lo venía haciendo hace un tiempo. No físicos sino por cuestiones sentimentales. Algún día tenía que empezar acercarse a casa. Me hace muy feliz venir a un club como Boca", contó Cavani tras llegar a Montevideo.

"El debut lo veré con el entrenador. Son preguntas muy rápidas. Tengo ganas de ponerme atrás de una pelota. Inicié y terminé la pretemporada. Estoy entrenando a full, quizá con un poco menos de futbol, pero sí con unos cuantos días de trabajo".

"Todavía no hablé con Bielsa, en algún momento se dará la charla".

"Es algo lindo ponerse la camiseta de jugadores que fueron ídolos de Boca. A mí el número no me va a impedir nada. Siempre lo tuve claro. Pero sé que es un número muy lindo, sé que la gente lo adora. Eso me da la responsabilidad a mí de cuidarla y llevarla a lo más alto. Es lindo ponerse la 10 de Boca".

"La Libertadores es una Copa que tenía el deseo de jugarla".

"De a poco tenía que tomar una decisión con la familia. Quería venir a jugar a Boca por esa demostración de confianza y respeto con Román. Nosotros no sabemos cuanto podemos dar, como nunca se sabe, veremos lo que pasará en un futuro".

"Es un momento que quiero disfrutar del fútbol. El estar cerca de casa te motiva más".

El municipio aclaró que se construyen 17 viviendas en el Paraje Pavón

A raíz de una publicación realizada por la Provincia de Buenos Aires con fines electorales a nivel regional se informó acerca de la construcción de 73 viviendas en el título en donde no se especificó cuántas eran para General Lavalle y cuantas para el partido de Tordillo.

Sin bien en el desarrollo de la misma se dejaba entrever que General lavalle sólo tenía 17 estructuras en el Paraje Pavón, hubo un aumento de consultas ante la comuna y muchos medios replicaron el informe distribuido por el gobierno provincial con ciertos recortes lo que acrecentó la dsesinformación.

La vivienda como oportunidad de crecimiento es uno de los principales reclamos que ha sostenido la gestión de José Rodríguez Ponte. De hecho, el intendente ha manifestado públicamente una situación de desfavorecimiento hacia los lavallenses en el reparto de esta clase de obras que, ahora, avanzan con ámino electoralista.

La obra de 17 viviendas fue licitada en abril de 2022, tiene más de un año de atraso y el presupuesto ha sufrido reajustes reiterados para su lograr su avance.