El relato del hombre que mató a los dogos: “Iban a comer de un bocado a mi bebé de 11 meses”

NACIONALES





El barrio Estación Flores de Córdoba capital continúa conmovido por la muerte de una adolescente de 15 años que fue atacada por dos dogos el domingo al mediodía. Este lunes, el vecino que los mató a cuchillazos contó cómo fue la violenta secuencia.

El hombre contó que los animales entraron a su casa luego de atacar a Trinidad, la joven que falleció esta madrugada, y que no tuvo otra opción que agarrar una cuchilla y apuñalarlos para tratar de defender a su beba de once meses y al resto de su familia.

“Uno de mis perros salió a buscarlo y se me metió en el living. Le tuve que dar más de 11 puñaladas a los perros. A uno le pegué una puñalada y se fue. Al otro le pegué una puñalada y me siguió. No me soltaba y me perseguía. Se me dobló un cuchillo y tuve que buscar otro”, contó Maximiliano a TN.

El vecino remarcó que si no atacaba a los animales iban a atacarlo a él y a su familia y desarrolló cómo fue el final de la secuencia: “Cuando se me mete uno de los perros al living, le sigo pegando. El perro comenzó a correr en círculos hasta que le pegué una última puñalada”.

Maximiliano explicó que los dos animales terminaron en el living de su casa y remarcó que lo único que atinó fue “sacar la cuchilla y matarlos”. “Cuando entraron los perros no pensé en la gravedad de enfrentarlos. Tengo a mi bebé de 11 meses acá, me la comían de un bocado”, dijo el hombre, quien advirtió que la situación podría haber pasado a mayores.

Según explicó, los animales estaban muy agresivos y al ser domingo al mediodía había mucha gente en la calle. “Agradezco que mis perros los torearon porque a media cuadra había seis nenes jugando, hubiese sido una masacre. ¿Si no los paraba ahí, a dónde los parábamos? Estoy seguro de que lo volvería a hacer”, declaró.

Por otra parte, el hombre brindó detalles sobre los perros y contó que eran entrenados con pumas para poder salir a cazar. “Yo fui a cazar con esos perros y sabía que ellos eran entrenados por pumas. Yo no los podía levantar cuando quedaron tendidos en mi casa”.

Según el testimonio de algunos vecinos, el matrimonio que sería dueño de los perros estaba de viaje y los animales estaban al cuidado de la hija. Más de un testigo aseguró que habían protagonizado ataques en el pasado y que se habían realizado varias denuncias.

El desgarrador relato de la tía de la adolescente muerta: “No sabían quién era porque estaba muy mordida”

La tía de Trinidad, la adolescente que murió luego de haber sido atacada por los dos perros dogos, contó cómo fue la estremecedora secuencia en la que su sobrina fue atacada por los dos animales. “No entendemos lo que pasó. Ella salía a caminar, a sacar a dos perros de casa que tenemos, sola. Volvieron los perros y ella no. Mi mamá me avisó, salió como a las 12 y salgo a buscarla 13.30″, comenzó su relato en diálogo con El Doce TV.

La mujer detalló que como no encontraba a su sobrina, se enteró por los vecinos de que los perros habían atacado a una persona, pero “no sabían quién era porque estaba muy mordida”. Luego, cuando se acercó al lugar, confirmó que se trataba de Trinidad.

En ese sentido, dio detalles sobre cómo fue el ataque a la adolescente: “Le mordieron dos arterias, eso hizo que ella perdiera mucha sangre y parte de la cara, la oreja le tuvieron que reconstruir, la cabeza también y no aguantó”.

Entre lágrimas, la mujer expresó su enojo por la impunidad que manejan los dueños de los perros: “Da tanta bronca porque están como si nada y uno acá teniendo que exponerse para que te den bola y no tiene que ser así, los animales son animales, pero si uno los tiene bien puede evitar un montón de cosas. Hicieron un relato que nada que ver y quiero que conozcan que pasó con ella”.

Por último, describió a su sobrina: “Era una persona con mucha luz, que le daba amor a mucha gente. No puedo creer, 15 años tenía y ya no la tengo conmigo y me duele el alma porque no puedo hacer nada”.