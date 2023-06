(VIDEO) El streamer Brunenger sufrió un violento robo mientras transmitía en vivo en su auto

NACIONALES





El streamer Brunenger, que tiene más de 433 mil seguidores en Youtube, sufrió un violento robo mientras se encontraba dentro de su auto transmitiendo en vivo en el barrio de Once.





En las imágenes se puede ver como el joven, que se encontraba trabajando como chofer de Uber está leyendo su celular cuando desde atrás se acerca un ladrón y le rompe la ventanilla del auto para robarle el teléfono.

Poco después, por la madrugada, Brunenger escribió en Twitter: “Gracias a los que se preocuparon, me robaron mientras hacia el stream de uber pero por suerte no me pasó nada. Los quiero, gracias por sus mensajes”.