L-Gante detenido: "Lo allanaron como si fuera el peor narco de la República Argentina", aseguró su mamá

NACIONALES





Mientras L-Gante sigue detenido por "privación ilegítima de la libertad con uso de arma", la madre del músico habló con los medios y aseguró que su hijo fue allanado por la Policía "como si fuera el peor narco de la República Argentina".

La mujer tuvo un breve contacto con la prensa en la puerta de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 9 de General Rodríguez, donde el cantante fue indagado este jueves por la fiscal Alejandra Rodríguez.

Elián Ángel Valenzuela -el nombre real del músico- fue trasladado pasadas las 5 de esta madrugada desde la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Quilmes. Un amplio operativo de seguridad que incluye decenas de policías y un vallado rodeaba esta mañana el lugar. En su declaración, de más de dos horas, negó las acusaciones según detalló su abogado, quien anticipó que pedirá su excarcelación y el cambio de carátula.

Claudia, madre de L-Gante, afirmó que es "una aberración" que no se le permita a la familia estar presente en el lugar. "No pedimos estar dentro de la oficina, solo pedimos estar frente al edificio y no nos dejan", sostuvo y agregó que su hijo "está bien". Finalmente ingresó a la sede fiscal cuando llegó el abogado que representa a su hijo.





Sobre el operativo que terminó con la detención del cantante de cumbia 420, Claudia contó que "rompieron las puertas de la casa" y cuestionó la magnitud del allanamiento. "No encontraron nada, se pasaron un montón de horas, un montón de policías, con armas, como si fuera la casa del peor narco de la República Argentina", dijo.

"¿Sabés lo que secuestraron? Dos armas de juguete que son de Jamaica (la hija del músico), un revólver dorado y una más larga con las que juegan los chicos", agregó. Según fuentes del caso, se secuestraron tres réplicas.

Claudia contó que le llevaron notas y cartas a su hijo quien, a pesar de estar incomunicado, les respondió y les hizo saber que "emocionalmente está bien".





Al respecto, precisó en diálogo con radio La Red que el cantante les pidió "un anotador y una lapicera". Y detalló ese ida y vuelta: "Le enviamos notitas muy cortas con los amigos para decirle que estábamos ahí y que lo apoyábamos. Nos respondió al toque siempre con alguna salida histriónica, siempre riéndose",

En cuanto al denunciante, contó que es padre de amigos del músico ("no de los amigos de ahora, sino de antes") y cuestionó: "Es una vergüenza que a una persona a la que le diste de comer más de un vez con una mano, con otra mano te esté calvando un puñal".

"No hubo atropello de ninguna persona, es un tema de dinero y política. El señor (por el denunciante Gastón Torres) es delegado municipal y usó a la otra denunciante (Rosa, la mujer que se encontraba también en la camioneta) porque es empleada. Distorsionó las palabras de la señora que estaba en estado de shock", agregó. Sin embargo, desde el entorno del denunciante respondieron que la causa que iniciaron está dentro del fuero penal y que no buscan un rédito económico.

El abogado de L-Gante: "Va a seguir detenido"

A su turno, Alejandro Cipolla -abogado de L-Gante- habló antes de encontrarse con su defendido, de quien dijo "va a seguir detenido".

"Va a seguir detenido. Está en una situación difícil por la calificación legal y se va a estar resolviendo seguramente la semana que viene", explicó.

"No lo vi todavía. Según cómo lo encuentre voy a determinar si declara o no. No sé si pudo dormir o cómo está", agregó sobre la situación del músico a quiene la Justicia esperaba interrogarlo este jueves.

Por otra parte, el abogado reveló que la mujer que figura como una de las dos denunciantes se encontraba afuera de la UFI 9 de General Rodríguez apoyando al cantante.

"La supuesta víctima está acá con el hijo apoyando la libertad de Elián. No entiende por qué la pusieron como denunciante, no lo es", apuntó en diálogo con LN+.

Sobre los antecedentes que pesan sobre L-Gante, aseguró que "ninguna denuncia pasada tiene una condena". Y agregó: "No es una persona peligrosa, ya está estigmatizado como una persona violencia".

En ese sentido, se refirió al supuesto estigma por las armas: "Denunciarlo por un hecho de violencia con un arma ya es creíble para toda la sociedad. Mencionar un arma y L-Gante ya están vinculados por sus videoclips. La palabra L-Gante ya cuando uno habla del artista lo asocian a armas o disturbios. Hay tanta polémica en su entorno".

Por último, definió a la Mafilia -el nombre de la banda de amigos de L-Gante- como "un movimiento musical y nada más". "No sé si es una apología (a las armas), es un género musical como la cumbia villera", cerró.

La denuncia contra L-Gante

La denuncia que derivó en el arresto del cantante fue realizada el 27 de mayo por Gastón Torres, vecino de la familia de L-Gante en General Rodríguez.

Según las fuentes, la mañana de ese día, a la salida del local bailable "Río" ubicado en esa localidad, hubo un incidente con varios jóvenes integrantes de la denominada "Mafilia", el grupo de amigos y músicos al que pertenece el popular cantante.

Cuando Torres se retira del boliche para dirigirse a su casa, comenzó a recibir amenazas por parte de Valenzuela: "Te metiste con La Mafilia, te metiste con la 420, ya vas a ver lo que te va a pasar", le dice, según contó ayer el abogado del denunciante, Leonardo Sigal.

Tras ello, siempre según la denuncia, integrantes de ese mismo grupo fueron hasta su casa y lo agredieron físicamente tanto a él como a su familia y luego pasó un BMW blanco conducido por L-Gante, que bajó el vidrio, le apuntó con un arma y subió al auto a Torres.

A los pocos metros, también fue interceptada y obligada a subir al mismo rodado una joven, vecina del músico, que había participado de la primera discusión con los amigos del músico, según la denuncia.

Luego y siempre según los dichos del abogado denunciante, algunos integrantes de "La Mafilia" fueron demorados por la policía y L-Gante regresó hacia donde estaba el móvil, bajó el vidrio y les dijo a los agentes: 'Largame a los pibes o a éste te lo mato'", en referencia a la víctima que estaba retenida dentro de su BMW.

En ese momento, de acuerdo a la denuncia, el cantante de la cumbia 420 llamó a otra persona al que identifica con un apodo y le dice: "Preparame el campito que a este perejil lo matamos ahí".

Torres permaneció 23 minutos cautivo, hasta que L-Gante recibió una llamada en la que le aseguraban que sus amigos habían sido liberados por la policía y liberó a las víctimas.

Un investigador aseguró a Télam que la denuncia fue corroborada luego por decenas de cámaras de seguridad, por la geolocalización de los teléfonos celulares y por la declaración de los policías, otros testigos y familiares de las víctimas.