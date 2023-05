(VIDEO) Así desmayaron a un joven de una patada en la cabeza y cuando estaba inconsciente, le metieron otro golpe

ZONALES





Un joven de aproximadamente 20 años sufrió una brutal golpiza el sábado pasado a la salida de un boliche en la localidad de Batán donde otro joven con el que confrontaba lo desmayó de una patada en la cabeza y le propinó varios golpes tras perder el conocimiento.

El hecho se registró el sábado en horas de la madrugada cuando dos grupos de jóvenes se trenzaron a golpes a la salida del local "Momentos Bailables", ubicado en Avenida Centenario, entre Hugo del Carril y calle 149.

El video se viralizó en un grupo de WhatsApp de vecinos de Batán y llegó a la redacción de 0223. En las imágenes se puede observar el momento en el que, en medio de un enfrentamiento entre varias personas, un joven trastabilla y cae al piso delante de un auto que detiene su marcha.

Fue en ese momento que el sujeto recibe una patada en la cabeza que lo desmaya y lo deja inconsciente al instante. El agresor le propina varios golpes de puño en el rostro y ultima la paliza con una patada en la cabeza.





"A mi hermano no le pega, a mi hermano no le pega", vocifera el agresor ante las personas que atinaron a detenerlo. Una joven rápidamente acude a socorrer a la víctima e intenta reanimarlo.

Fuentes extraoficiales aseguraron a este medio que la víctima debió ser hospitalizada por la brutal golpiza que sufrió, pero que se encuentra fuera de peligro. Según se constató, por el momento no se radicó ninguna denuncia formal.

"No queremos otro Báez Sosa"

Un vecino de Batán que compartió las imágenes con 0223 lamentó la batalla campal que se desencadenó en las afueras del boliche Momentos Bailables. "Yo tengo un hijo de 18 años. No lo puedo mandar porque no se si va a volver. Todos los sábados se agarran a las piñas", aseguró.

El sujeto se mostró preocupado por el nivel de violencia y advirtió que "de milagro" no hubo que lamentar daños mayores. "No podemos seguir así. Este chico no murió de milagro. No queremos tener otro Fernando Báez Sosa", manifestó en relación al caso del adolescente de 18 años que marcó un antes y un después en la nocturnidad.

Además, el vecino apuntó contra los efectivos de la comisaría octava de Batán, que presuntamente se encontraban en el lugar y no actuaron para prevenir la paliza.