Una mujer intentó fingir su muerte para que su vecina dejara de atacarla a puñaladas

Una mujer que vive en la localidad misionera de San Javier, a unos 130 kilómetros de Posadas, sufrió una fuerte golpiza dentro de su vivienda por parte de una vecina. La atacante ingresó por la fuerza al inmueble, tomó de los pelos a la víctima y la arrastró hasta el patio. Allí, como no dejaba de pegarle en todo el cuerpo y hasta le provocaba cortes con un cuchillo, la agredida intentó dejar de respirar unos minutos para hacerse pasar por muerta, pero ni eso la salvó.

“Quería ver si me soltaba, pero como seguí golpeándome volví a gritar para ver si mi vecino, que estaba cuidando a mi hijo, me ayudaba”, relató la víctima, Agustina Carballo, tras el ataque que sufrió el viernes de la semana pasada, al medio local Alem News. “Me decía que iba a matar a mi nene, que me iba a dar donde más me dolía”, prosiguió, angustiada.

La agresión ocurrió en el barrio Niño Jesús, en San Javier. Carballo contó además que la mujer, conocida como Marisol “la paraguaya”, es violenta con todos los habitantes del lugar: “Estaba tranquilo hasta que llegó ella”. Producto de los golpes aseguró que al otro día no podía abrir los ojos y que tenía la cara hinchada.

Asimismo Carballo dijo que un día después, el sábado, otra vecina fue agredida por la misma persona. “La agarró con un machete cuando estaba con el nene de dos años en los brazos”, afirmó en la entrevista.

“No sé qué pasó. Mi cuñada me tiene bronca y seguro dijo que yo andaba hablando mal de ella, que tiene envidia de nosotras”, opinó la víctima sobre los motivos de la agresión.

Por su parte, según el relato de los uniformados al notificar a la atacante, Marisol habría asegurado que la había golpeado porque la vecina se le insinuaba a su marido, que además es cuñado de Carballo.

Por el momento, y pese a que según contó la víctima realizó la denuncia en la ciudad de Alem en contra de la agresora, la mujer continúa en libertad.