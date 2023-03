Un cliente se vengó de una mesera porque rechazó sus coqueteos

INTERNACIONALES





Una mesera vivió una desagradable situación con un cliente que intentó coquetear con ella. Como lo rechazó, el tomó una indignante decisión y ella lo escrachó en Facebook.

En su publicación, la joven llamada Tania Olivas relató que su día laboral transcurrió de forma normal en el restaurante hasta que alrededor de las siete de la noche se presentaron al lugar dos personas para cenar.

Uno de esos comensales era un hombre que durante toda la velada la hostigó y acosó con el objetivo de conseguir su número.

La moza, muy incómoda con la situación, rechazó a al cliente, porque ya se encontraba en una relación y su forma de coquetear tampoco le había parecido la correcta.

Pero el mal momento no terminó ahí, pues el hombre decidió castigar a la mujer con su propina sin importarle que el servicio fuera de calidad y le escribió un indignante mensaje en el ticket: “Que su novio le deje propina”.





“Hoy me tocó atender a un cliente hostigoso y acosador que me pidió mi número insistentemente y le dije ‘No, amigo, tengo novio’. Se enojó y me escribió esto. Ahora resulta que tengo que pasar mi número para ganarme la propina”, escribió Olivas en su cuenta de la red social.

El posteo se volvió viral, despertó la indignación de los internautas y muchos expresaron su apoyo para con la mesera. “Admiro que toleres ese tipo de personas en tu trabajo”; “Con razón el tipo está solo, esos no son modales”; y “Yo definiría a ese cliente con una palabra: tóxico”, fueron algunos de los aportes de los usuarios.