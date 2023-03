Hoy, Fernando Báez Sosa cumpliría 22 años: "Es muy duro que no pueda decirle feliz cumple, mi amor", lamentó la madre

Fernando Baéz Sosa, el joven ultimado a golpes el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell y cuyos asesinos fueron condenados durante un juicio desarrollado en los Tribunales de Dolores, cumpliría 22 años este jueves.

A pesar de las muestras de apoyo y afecto popular, los días posteriores al veredicto del Tribunal Oral en lo Criminal 1 que declaró a Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli, Luciano, Lucas y Ciro Pertossi como culpables del crimen, fueron muy dificiles, como de costumbre, para los padres de la víctima.

“Mucha gente me decía que después de la sentencia tendríamos un poco de paz. Y sí, si bien se siente un poquito de paz, nada cambió demasiado porque mi hijo no está y no va a regresar", contó Graciela a Infobae.

La madre del joven asesinado, explicó además como vive una fecha tan movilizante para ella, que a diferencia de otros años, ya no cuenta con la presencia de su hijo. "Hoy Fernando estaría cumpliendo 22 añitos y también tendría que estar cursando el tercer año de Derecho. Pero todo eso quedó trunco. Hoy yo tendría que estar preparando una torta, yendo a comprar gaseosas, pastafrola, medialunas y sándwiches de miga, que era lo que le gustaba a Fer, pero no va a ser así. Hoy iré a visitar a mi hijo a su tumba. Estaré un rato allí y le llevaré algunas flores. Más no puedo hacer porque está muerto”, expresó.

También, recordó la última vez que su hijo festejó su cumpleaños con ella y con Silvino, y con sus amigos de la secundaria, en la Plaza “Emilio Mitre”, ubicada a dos cuadras de su departamento.

“Fer quería hacerlo en un salón de fiestas. Buscamos algunos lugares y fuimos a verlos, pero como ninguno lo convenció al final decidió celebrarlo en la plaza cerca de casa. Le preparé una torta, cosas ricas para comer y le llevé todo para allá. Pusimos unas lonas para que pudieran sentarse en el pasto tipo picnic y disfrutar de la tarde. Lo pasaron muy lindo. Yo no me quedé porque a la noche había un segundo festejo en casa con sus compañeros de la primaria. Después de cenar fueron a tomar helado, que es lo que a él más le encantaba“, manifestó Graciela.

“La verdad es que extraño muchísimo a Fernando. Es muy duro que el día de su cumpleaños no pueda decirle: ‘Feliz cumple, mi amor’, como siempre lo hice. Es muy duro aceptar que solamente podré ir a llevarle una flor al cementerio y volver a casa. Trato de estar de pie igual que Silvino. Somos dos infelices que, a veces, no sabemos qué decirnos. Nos miramos y así pasamos el día”, agregó.

Pidieron perpetua para los rugbiers

Los abogados que representan a la familia de Fernando Báez Sosa apelaron ante el Tribunal de Casación Penal bonaerense el fallo que declaró partícipes secundarios de homicidio doblemente agravado a tres de los jóvenes sometidos a juicio.

Los letrados Fernando Burlando, Fabián Améndola, Facundo Améndola y Germán Facio, presentaron dicho recurso este martes.

“Nosotros desde un principio pedimos que fuera ‘perpetua’ para los ocho. Esperamos que la condena pueda revertirse porque todos participaron del asesinato de Fernando. Nosotros estuvimos presentes en el juicio, vimos lo que sucedió y no creemos que haya habido una ‘riña’. Nuestro hijo no tuvo una oportunidad para defenderse: se vio perfectamente cómo los ocho lo golpeaban”, indicó Graciela.