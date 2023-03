GENERAL LAVALLE: El intendente Ponte fustigó a la oposición y acusó que algunos “se sirven de la política para traficar sustancias”

ZONALES





El mandatario de General Lavalle salió al cruce de recientes críticas desde la oposición por una supuesta falta gestión en problemas hídricos que aquejan a esa comunidad. El extremo calor y la falta de lluvias hicieron que la planta local de ABSA que potabiliza fluido desde el Canal 2 brinde un mal servicio; situación que fue aprovechada por sectores ajenos al gobierno local para lanzar cuestionamientos.

Con una carta dirigida al HCD, José Rodríguez Ponte, mostró todas y cada una de las notas y presentaciones realizadas ante organismos provinciales y nacionales en donde ya se advertía que esto podría ocurrir. A eso le sumó obras y propuestas de mitigación que se han realizado desde la comuna.

Pero, en uno de los apartados del escrito salió con todo contra los opositores.

“La historia se repite como tragedia. Según dicen algunos entendidos, hay personas que se sirven de la política para traficar con sustancias. Hay otros con el empleo público, para posicionarse políticamente. Después hay otros que privatizan los servicios del Estado, por ejemplo, para darles un nuevo DNI, un pasaporte o vender productos a bajo costo con un programa estatal y, lo hacen desde su casa particular o de lugares notoriamente privados, como son una sede partidaria o una fábrica de alfajores. También hay otros que trafican con las necesidades de la gente, con las desgracias que ocasiona la naturaleza y mienten en pos de oscuros intereses porque quien recurre a un medio reñido con la ética no puede justificar que su finalidad sea beneficioso para el pueblo. En la actualidad año electoral, las bajezas aumentan tiempos de conseguir algún rédito, mienten tratando de desprestigiar una gestión a la que le endilgan demoras en la gestión o directamente nula gestión y alegremente publican en sus redes sociales mentiras y son mentiras porque en realidad se deben a su excesiva torpeza ya que no tratan de informarse o no les interesa porque su arma es la mentira. "Repite una mentira con suficiente frecuencia y se convierte en verdad" es una frase que con frecuencia se atribuye al jefe de propaganda nazi Joseph Goebbels. Tal vez ingenuamente subestiman a sus interlocutores y creen que con esas metodologías van a captar sus voluntades, pero muchachos la gente ya no es estúpida y tan manipulable como ustedes creen”.

Las recientes apariciones que se difunden de un concejal en ejercicio y, un empleado del estado nacional- como surgen de las publicaciones que se adjuntan a la presente- reiterando lo ya publicado, son dignas de rechazo y de conocimiento de la población toda, pues como he manifestado: utilizar el estado de necesidad de otros para cobrar notoriedad, solo reafirma la falta de liderazgo que poseen.

Como dice el refranero popular: “dime que alardeas y te diré qué careces”.