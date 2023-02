MADARIAGA – PRIMERO EN CNM: Festejó su cumpleaños el domingo, el lunes amaneció con un tiro en la cadera y dice que no se acuerda de nada

MADARIAGA

Un joven de 20 años se presentó en las últimas horas en la comisaría local con un balazo en la zona de la cadera para manifestar que participó de la celebración de su cumpleaños en una finca del barrio Belgrano, ingirió gran cantidad de alcohol y, al despertar en las primeras horas del lunes, presentó dolor en la zona abdominal por lo que fue al Hospital y le indicaron que tenía un balazo en su cuerpo.

El chico consultó en el Hospital y no aceptó quedar ingresado. Al no revestir gravedad decidió hacer una denuncia junto a familiares para indicar que no sabía que le ocurrió debido a su estado etílico. Durante las primeras horas de este martes fue intervenido quirúrgicamente y la bala fue entregada peritos para su análisis.

El herido evoluciona en el Hospital Ana Rosa S. de Martínez Guerrero dado que el disparo no tocó ninguno de los órganos vitales.

Se inició una causa por averiguación de ilícito.