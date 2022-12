El periodista español que había criticado a la Argentina, explotó tras la consagración: "Mundial comprado"

INTERNACIONALES





Juanma Rodríguez, el periodista español que había deseado que Croacia le metiera cuatro goles a Argentina en la semifinal del Mundial de Qatar, volvió a generar polémica este domingo, cuando en medio de la final que el equipo celeste y blanco le ganó a Francia en los penales, escribió en su cuenta de Twitter: "Mundial comprado".





Rodríguez, columnista del popular programa radial "El Chiringuito", estuvo publicando tweets durante toda el encuentro, siempre apoyando a Francia y reclamando un supuesto "nepotismo" a favor de Lionel Messi y compañía.

"¡Vivre la France!", escribió poco antes de que comenzara el partido en el estadio Lusail. "¡Qué vergüenza! Que se lo den ya", agregó en plena final. Y remató su opinión con un: "INJUSTICIA".





Sus mensajes enojaron a muchos usuarios de esa red social y generaron muchas críticas. Sin embargo, poco después del último penal, que selló al consagración argentina, aclaró: "Argentinos, me debéis este Mundial y lo sabéis".

Es que, aparentemente, todo era parte de una "táctica motivacional" para que los dirigidos por Scaloni llegaran al título. Al menos así lo había asegurado tras aquella polémica declaración antes del choque con los croatas.





En esa ocasión, enojado por la actitud de los futbolistas argentinos luego de la victoria ante Países Bajos -los festejos tras el penal definitorio de Lautaro Martínez y el "andá pa' allá bobo" de Lionel Messi-, Rodríguez había comentado: "Espero es que Croacia les meta cuatro. Y si tienen la suerte de pasar a la final, que sea Francia la que le meta seis".

"El karma existe y les va a pasar. Son impresentables, no se puede defender todo. Esto no es el fútbol", agregó.

Su deseo no se cumplió, porque el seleccionado nacional venció por 3 a 0 al croata y se metió en la final. Tras ese claro triunfo, el español publicó un video en su canal de YouTube, en el que aseguró, en tono irónico: "Gracias a mi táctica motivacional, gracias a las palabras que dije el otro día en el Chiringuito, he conseguido que Argentina se venga arriba, que despierte".

"A la Selección Argentina de fútbol, no me den las gracias, no hace falta. Soy un hombre modesto, quiero estar en un segundo plano", continuó, adjudicándose parte de la victoria. "Pero hombre, reconoces que gracias en parte -de Messi también- pero en parte al Chiringuito, Argentina estará en la gran final del campeonato del mundo".