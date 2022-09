Un conductor mató a otro de una puñalada en el corazón tras una pelea de tránsito

NACIONALES





Una discusión de tránsito terminó en una tragedia en Córdoba. Un hombre apuñaló a otro con un cuchillo y lo mató.

El hecho ocurrió este miércoles en el barrio Las Palmas, de la ciudad de Córdoba. Uno de los conductores encerró a otro con su vehículo. Como consecuencia, comenzaron los bocinazos e insultos.

En un momento, uno de ellos tomó un cuchillo, se bajó del auto y apuñaló al otro conductor a la altura del corazón. Si bien la víctima fue trasladada al Hospital Eva Perón de barrio Las Violetas, no logró sobrevivir.

“No hay palabras para explicar el dolor y hacernos entender lo que sucedió. Es una pesadilla”, explicó Cecilia, prima de Martín, el hombre que murió apuñalado.

La mujer contó que escuchó gritos y pensó que era un robo. Cuando salió a la calle, en ese momento, ve a la víctima que pide que llamen a una ambulancia porque estaba herido.

El hombre fue apuñalado con un cuchillo a la altura del corazón y no logró sobrevivir. (Foto: Diario La Voz)

Cecilia relató que vio el auto de Martín que estaba parado en la esquina de su casa con las puertas abiertas y que atrás del auto de su primo había un vehículo blanco que se va. “Cuando me acerco, corro el auto de Martín y veo que atrás había un tenedor y una faca de un cuchillo tirados en el piso”, relató Cecilia.

“Unos chicos me dijeron que habían visto al hombre que lo había apuñalado con un cuchillo y se había escapado”, señaló Cecilia a Arriba Argentinos.





Martín fue traslado por la policía al Hospital Eva Perón, pero murió debido a la gravedad de la herida, que fue a la altura del corazón. Cecilia contó que el hombre iba a ser abuelo este año y que estaba muy feliz por la noticia.

El agresor fue detenido a las pocas horas. “Nos enteramos que estaba detenido, pero no hay consuelo. Estas personas no nos van a devolver a Martín. No podemos entender el grado de violencia. Arruinó una vida”, sostuvo Cecilia.

Una adolescente atacó a puñaladas a una compañera a la salida del colegio

Una discusión entre dos alumnas de quinto año de un colegio de la localidad bonaerense de Ituzaingó terminó este jueves con una de ellas detenida y la otra en el hospital, apuñalada en distintas partes del cuerpo.

La violenta secuencia que había empezado durante el horario de clases dentro del aula se trasladó a la calle cuando llegó la hora de la salida. Entonces, en la esquina de las calles General Mansilla y General Las Heras, en pleno centro y a la vista de todos, una de las adolescentes atacó a la otra con un cuchillo.