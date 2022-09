Mató a tiros al perro del vecino porque atacó a su rebaño de cabras

NACIONALES





Un peón de una chacra ubicada en la localidad de Paraje La Invernada, provincia de Misiones, fue denunciado luego de matar de dos tiros al perro de su vecino, que había atacado un rebaño de cabras. El denunciante, Alfredo Galmarini, dueño del perro, contó que estaba en su vivienda cuando observó que un grupo de cabras había ingresado a su terreno, las cuales eran propiedad de su vecino, Alfredo Ibañez.

En ese momento, su perro, de raza manto negro, que estaba atado, al ver que los animales habían ingresado a su propiedad, se soltó y salió corriendo detrás de las cabras.





El perro, de nombre Kim, ingresó a la chacra del vecino. Fue ahí cuando el peón no dudó y le disparó dos veces al animal, cuando vio que atacó a un rebaño de cabras de su propiedad. No obstante, el denunciante aseguró que la muerte del animal se podría haber evitado, ya que un empleado de él, que advirtió el episodio, le dijo al hombre que no disparara, pero este lo hizo de igual manera. La denuncia fue efectuada en la comisaria de la localidad, donde ambas partes estuvieron presentes. La Policía secuestró el arma utilizada y la División de Criminalística realizó los trabajos de peritaje para esclarecer el hecho.

En la causa intervino el Juzgado Instrucción N° 6 de Posadas y se espera que en las próximas horas se tomen nuevas medidas.