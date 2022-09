Abandonaron a un bebé recién nacido dentro de una bolsa en la calle y dejaron una nota: "Cuídenlo bien, por favor"

NACIONALES





Un hecho generó gran conmoción este fin de semana en el conurbano bonaerense. Una mujer encontró y rescató a un bebé de solo 10 días, que fue abandonado en una bolsa debajo de un auto y con una nota que decía: "Cuídenlo bien, por favor”. El pequeño fue trasladado a un centro de salud, donde permanece internado en neonatología.

El suceso ocurrió este sábado por la tarde en cercanías a la Feria Olimpo, en la localidad de Lomas de Zamora. Una vecina caminaba por la zona cuando de pronto escuchó llorar a un bebé. La mujer no se animó a ver qué sucedía. Fue entonces que le contó a una joven mamá que pasaba por el lugar y fue ella la que se acercó y levantó la bolsa de tela que estaba debajo del vehículo.





“Yo iba a la feria, que todos los sábados se hace, y una señora que estaba en el lugar me dice: ‘hay un bebé llorando’, pero tenía miedo de agarrarlo. Entonces me acerqué y lo levanté”, relató la joven, identificada como Belén Gutiérrez.

El bebé solo tenía un par de días de vida. La joven lo sacó de la bolsa y le explicó a la mujer que lo halló que ella podía alimentarlo. “Lo saqué de la bolsa y le dije a la señora que yo era mamá y lo podía alimentar. Apenas lo tuve en brazos, su llanto cesó. Comencé a pedir ayuda. Le decía a la gente que llame a la policía, que era un bebé en serio, que estaba vivo”.

Belén encontró en el lugar a Antonella, una amiga suya, que vive cerca de donde encontraron al niño y ella le permitió ingresar a su casa para poder amamantar al bebé, que estaba bien abrigado para que no pasara frío.





Cuando arribaron los oficiales, hallaron dentro de la bolsa una carta escrita en una hoja de papel, en donde la persona que dejó al recién nacida explicaba cuáles fueron las razones que lo llevaron a tomar esa decisión.

“Se llama Jesús. Su mamá no aguantó el parto y murió. Su padre lo abandonó apenas él venía en camino. Por favor, cuídenlo bien, yo solo soy de la calle y no tengo nada para él. No quiero que él pase hambre como yo ni frío. Nació el 8 de septiembre a las 04:30 am. Cuídenlo bien, por favor”, se lee en la nota.

Jesús fue trasladado al hospital Gandulfo. Allí constataron que al menos algunos de los datos de la carta no eran reales. Según los médicos, el bebé tiene aproximadamente 10 días de vida y no dos como se asegura en la nota. Además, los doctores señalaron que al pequeño se le cayó el cordón umbilical.

Por último, la Policía continúa investigando en la zona para dar con la persona que abandonó al recién nacido. Según informaron, hasta el momento, nadie lo reclamó. En tanto, el niño sigue internado en neonatología.

En las redes sociales, los vecinos de la zona juntaron ropa para el bebé y se lo llevarán en las próximas horas. Asimismo, indicaron que quienes quieran hacerle llegar donaciones a Jesús, pueden comunicarse con Antonella: 116693-3539.