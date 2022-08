(VIDEO) Abandonaron una yegua junto a un río: La rescataron, pero está grave

NACIONALES





"Nos llegó esta alerta hace una hora, fuimos al lugar y aún estaba con vida", informaron los activistas del Centro de Rescate y Rehabilitación Equino (CRRE) en su cuenta oficial de Instagram y publicaron las dramáticas imágenes de una yegua recostada en la orilla de un arroyo, gravemente herida. Así, tirado en un pozo en Ensenada, el animal fue abandonado y agentes policiales y bomberos tuvieron que trabajar para sacarla y ponerla a salvo durante la tarde del último jueves.

Malherida, la yegua fue encontrada desnutrida y con hipotermia, y aún así sus dueños habrían intentado recuperarla cuando vieron que tenía posibilidades de sobrevivir, pero los rescatistas se negaron a entregarla a quienes la llevaron a estar en ese estado y pusieron al animal a resguardo, aunque todavía intentan que se recupere y vuelva a caminar. Todo el operativo quedó filmado por uno de los testigos y las impactantes imágenes dan cuenta del deplorable estado de salud del equino.





"La policía nos cuenta que son varios los caballos que dejan morir en la orilla de este arroyo, que como no hay comida se caen por debilidad buscando alimento y agua", agregaron en el CRRE. Este viernes, en tanto, adelantaron que la yegua, que podría estar embarazada, todavía no pudo ser puesta de pie y se encuentra aun "muy deshidratada y con dolor". "Esta potra no está acostumbrada al contacto humano (o a un contacto no agresivo) y tiene mucho miedo, lo que vuelve mas díficil que entienda y acepte los arneses, además del stress que representa para ella el estar asistiéndola", informaron al respecto de los trabajos que llevan a cabo para ayudarla. En medio de esta triste situación, los rescatistas explicaron que "la situación este mes es muy difícil para el refugio" y añadieron que "los rescates no dan tregua", por lo que solicitaron ayuda a los vecinos para "seguir salvando vidas". De esta manera, quienes quieran colaborar con su labor podrán hacerlo a través de donaciones por Mercadopago al CBU 0140092201703105059940 o el alias DONA.CABALLOS.CRRE o bien con la compra de un cupón solidario en el sitio linktr.ee/centrocrre.