MADARIAGA – PRIMERO EN CNM: Damián Vega pidió ampliar su declaración para despejar dudas sobre el femicidio de Eugenia Montenegro

MADARIAGA





Uno de los implicados y acusados como coautor en el femicidio de Eugenia Montenegro pidió ampliar precisiones sobre lo ocurrido el viernes 12 de agosto en la pequeña vivienda de la calle 2 de Abril casi estados Unidos en el barrio Belgrano en donde, días después, encontrarían el cuerpo de Eugenia Montenegro debajo de una cama y con 16 puñaladas.

El novio de la víctima se había intentando quitar la vida cortándose el cuello horas antes de la aparición del cuerpo y rápidamente quedó imputado como autor. Con el paso de las horas y las declaraciones se sumáron testimoniales y pruebas que permitieron ubicar en el lugar del hecho a Javier Montenegro, ex pareja de la víctima y padre de sus hijos, quién también fue imputado como coautor del ataque.

Vega quiere aportar datos. Su primera declaración fue ante el fiscal Juan pablo Calderón que estuvo subrogando la fiscalía 8 de nuestra ciudad en ese feriado del 15 de agosto. Fueron datos vagos los que manifestó pero de algo estaba seguro y lo reiteró una y otra vez: “Javier Montenegro me pagó para que me fuera y no fui yo” es lo que dijo una y otra vez. Pero su estado de exaltación constante lo llevaba a decir incongruencias y a fallar en todo el itinerario de quel fin de semana.

Ahora con una situación algo más favorable, quiere brindarle a Walter Mercuri detalles que ha ido recordando. Tienen probado que estuvo allí en la noche del ataque y quieren discernir què papel ocupó cada uno de ellos.

Es probable que la cita sea el día jueves, una jornada antes de la reconstrucción de los hechos que está pautada para el viernes a las 14:30 con la presencia de abogados defensores, peritos y testigos. Recían en ese momento los representantes legales de ambos involucrados tomarán dimensión de las pruebas en contra de ambos porque intentarán establecer movimientos y mecánicas del fatal desenlace.