MADARIAGA: Abrieron la inscripción al nuevo curso de manipulación de alimentos

MADARIAGA

El municipio habilitó la inscripción para un nuevo curso de manipulación de alimentos programado para el mes de septiembre.

Los interesados en formar parte de la capacitación deberán anotarse a través del siguiente link: https://forms.gle/FdCk76SGpoDKiuUG9

No se aceptarán inscripciones que no respeten dichas consignas. Una vez inscripto asistir en la fecha indicada. No se responden las solicitudes de inscripción por ninguna vía.

El curso se dictará del 12 al 16 de septiembre a las 10 de la mañana en las instalaciones de la Casa de la Cultura.

El temario girará en torno a las nociones bromatológicas generales y microbiológicas, a las enfermedades transmitidas por los alimentos, la higiene y calidad alimenticia, la seguridad alimentaria, la legislación y la tecnología aplicada a los alimentos, entre otros.

Una vez finalizado y aprobado el curso los asistentes recibirán el certificado tramitado a traves del CEA Nº 20 ante el Ministerio de Desarrollo Agrario.

Por consultas o informes comunicarse al 2267-669704.