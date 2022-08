Encontró un pitbull abandonado y le mordió la mano: Pidió ayuda a Zoonosis y le aconsejó dejarlo suelto en la calle

ZONALES

Un hombre pide ayuda para rehabilitar a un pitbull que encontró en situación de abandono en la vía pública y que, según asegura, representa una amenaza para la “seguridad pública” por su “su conducta extremadamente ansiosa y dominante”.

José García Haluzo dijo que el animal subió el jueves a su camioneta “hambriento y asustado por su estado de abandono”. “Sabía que no debía dejarlo liberado en la vía pública pero resulté herido de mordedura en mi mano derecha al tratar de manipularlo para contenerlo”, afirmó.

En diálogo con 0223, el vecino aseguró que el pitbull “no acepta collar” y lo consideró un “riesgo para otros animales por su conducta extremadamente ansiosa y dominante”. “Esta es una situación de gravedad que afecta a la seguridad pública”, insistió.





El hombre se acercó con el can a Zoonosis pero no acusó mayores respuestas del departamento municipal. “Me niegan toda asistencia. Los veterinarios me indican que me lo lleve y lo encierre en mi casa o que lo libere a la calle”, aseguró.

Haluzo dijo que no puede quedarse con el perro porque vive con su “madre discapacitada y varios perros viejos y hasta con problemas crónicos a los que cuido”. “No puedo exponerlos a la conducta de este pobre animal que es víctima de la desidia de su propietario desconocido. No puede ser un nuevo integrante de mí familia, ni siquiera en tránsito”, remarcó.





Frente a ello, el vecino reiteró por el pedido de “urgente intervención” por parte de Zoonosis o, en su defecto, abogó por la posibilidad de derivar al can a algún otro hogar. “Estuve buscado frenéticamente a su dueño o un hogar en tránsito consultando a todas las agrupaciones protectoras a nuestro alcance. Debo darme antitetánica y antirrábica, tengo lesiones en la mano y estoy evitando el mal mayor que es devolverlo al entorno público”, explicó.