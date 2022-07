Quién es la mujer que se hizo viral por un video en el que se jactaba de cobrar planes y no trabajar?

NACIONALES





El video de la usuaria de la plataforma Kwai que se jactaba de cobrar planes y no trabajar y que llamó "pelotudos" a la gente que trabaja causó la indignación en los usuarios de redes sociales. Sin embargo, ¿quién es la mujer que volvió a poner en la mira de la opinión pública a los beneficiarios de planes sociales a raíz de su polémico contenido?

Se trata de una mujer de 34 años de nombre Mariana Alfonzo que vive en el partido bonaerense de Ezeiza, quien no tendría registro laboral dentro del ambito formal registrado en AFIP.

Tal como ella mismo lo aseguró en el video que la hizo famosa, sería beneficiaria de numerosos planes sociales otorgados por el Estado.

Alfonzo recibe la Asignación Universal por Hijo y el Plan Progresar desde el 2018, lo mismo que las Asignaciones Familiares. En julio del 2020 percibió el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), mientras que en el mismo año fue beneficiaria del Programa Hogar, que garantiza el derecho y acceso a la garrafa a través de un subsidio mensual para hogares de bajos recursos.

La mujer, fanática de River y conocida en la aplicación con el alias de @mariandts y La Porteña Habla, dice en un frafmento de la publicación: "Gente laburante a nosotros no nos sirve. Si queremos seguir estando al pedo y seguir teniendo hijos como conejos, vamos a seguir estando al pedo y vamos a seguir teniendo hijos como conejos”.

"Recién estaba viendo el video de una persona re pedante, que no voy a decir el nombre pero todos lo deben conocer, donde dice para qué carajo las mujeres en Argentina siguen teniendo hijos, que según él la plata sale del bolsillo de los trabajadores, todos estos bonus, la asignación, etc etc, que 18.000 pesos de mierda no nos van a alcanzar para nada del bonus este que se viene, no sé qué pito, qué flauta. Encima le estoy haciendo un video sacándome las trencitas”, contextualiza la protagonista de la historia, que cuenta con 5600 seguidores.

Alfonzo no especificó a quién iba dirigido su mensaje, aunque siguió con una serie de frases que generaron indignación primero en aquellos que utilizan la misma aplicación y luego, tras replicarse en otras plataformas, en los usuarios de otras redes sociales.

“Yo digo, ¿no? ¿Qué carajo te importa a vos si nosotras tenemos o no hijos? ¿Qué chota te importa si queremos vivir del Estado o no? O sea, naciste de alguien y si en tus tiempos no se pagaba una verga por haberte tenido a vos, despreciable ser, problema tuyo. Y si te parece que están comprando los votos, bárbaro que compren los votos. Que sigan comprando los votos. Por algo nos tienen que pagar, ¿no? Y si nos pagan por estar al ‘cuete’, como decís vos, problema del Presidente y nuestro que queremos estar el ‘cuete’”, continúa.