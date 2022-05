VILLA GESELL: Atacaron a una perra a golpes y machetazos y murió cuando intentaban atenderla

ZONALES

Se había perdido de su casa. Fue encontrada -mal herida- por una vecina, que dio aviso a un veterinario quien la intervino para intentar curarla, pero no resistió. Ahora, su dueña, busca “justicia”.

Bruma había llegado a Villa Gesell con su dueña –Johana- algún tiempo atrás. Ambas, provenientes de Cordoba, viajaron durante 24 horas para radicarse en nuestra ciudad y poder “mojar sus patitas en el mar”.

En los últimos días, la perra mestiza, cruza con pitbull, había desaparecido de su hogar y era intensamente buscada. Luego de unas horas, la primera novedad llegó por una vecina, quien publicó en redes sociales que había encontrado una perrita tirada y apuñalada en la zona de paseo 113 y Circunvalación.

Las fotos que acompañaba ese posteo, confirmaban que se trataba de Bruma. La usuaria que publicó el hallazgo, también comentó que dieron aviso al veterinario Claudio Sáenz quien asistió de inmediato cuando se lo llamó. El especialista intervino al animal ya que presentaba heridas y golpes; los mismos no eran leves, sino de consideración, provocados –se cree- por un machete. Bruma quedó internada, en un estado delicado, del que no pudo salir. No resistió el aberrante y cobarde ataque sufrido en la calle y finalmente falleció.

“Solo nosotras sabíamos nuestro amor…hoy descansa en paz mi compañera”, comentó Johana en un posteo de Facebook donde daba a conocer el triste desenlace. “Cinco años de puro amor…luchándola…”, agregó. Nuestra ciudad fue la que eligieron ambas para vivir: “viajamos 24 horas de Córdoba a Gesell; el viaje más largo, pero no importó, nos vinimos con ganas de mojar tus patitas en el mar”, contó Johana sobre la historia con su perra. Además, agradeció a quienes la ayudaron en la sepultura: “Siempre gente buena al pie del cañon”.

Pero esta vecina, a quien le despojaron de su compañera de la forma más cruel, hoy dio a conocer que busca información quien pueda aportar y así poder hacer la denuncia pertinente. “Me encuentro desesperada. Busco justicia por Bruma. Ayer fue mi Bruma, mañana puede ser tu perro. Si sabes de algo y querés aportar info se lo agradecería” junto a su número de teléfono 2255420615.





Fuente: Minuto G