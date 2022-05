Una madre torturaba a sus hijos, una vecina filmó todo y logró salvarlos

NACIONALES

Una mujer que maltrataba a sus hijos fue filmada por una vecina, que la denunció ante la Justicia y logró salvarlos. La agresora permanece en libertad, mientras que los niños están en un hogar de menores.

El hecho ocurrió en la localidad bonaerense de La Plata. Una mujer filmó el momento exacto en que una madre maltrataba a sus cinco hijos de entre 2 y 13 años. Con las imágenes, la vecina se dirigió a una comisaría cercana y denunció a la violenta.

La mujer vivía en una habitación de la casa de Jésica, la denunciante, quien conoció a la familia cuando estaban en situación de calle y les hizo un lugar en su hogar. Sin embargo, durante tres meses vio cómo los niños eran agredidos intensamente por la madre.

Jésica grabó la situación porque “nadie le daba una respuesta” para proteger a los menores de edad. Vio cómo les pegaba y cómo los maniataba a las rejas con breteles de corpiño, y les ponía medias en la boca para que no griten. Además, estaban mal alimentados, no eran bañados y no asistían a la escuela tampoco.