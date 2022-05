Boca no impuso sanción a Sebastián Villa por la denuncia de violación y el jugador no puede salir del país

NACIONALES





Boca divulgó en horas de la noche del viernes un comunicado sobre la situación del Sebastián Villa, que fue objeto de una denuncia por abuso sexual, violencia de género y tentativa de homicidio en la mañana del mismo día. “Nos ponemos a disposición”, señala el club en su página oficial. En la mañana del sábado, el caso siguió con una novedad de peso: la fiscal de la causa, Vanesa González, también ordenó que el jugador del club Xeneize no pueda salir del país y le impuso una prohibición de acercamiento hacia la denunciante y su grupo familiar, según informó Télam.

Fuentes judiciales informaron a Télam que la decisión fue tomada en las últimas horas por la fiscal titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 de Esteban Echeverría, Especializada en Violencia Familiar y de Género, Abusos Sexuales y Delitos Conexos a la Trata de Personas.

La joven deberá ratificar la acusación este lunes tras el escrito presentado el viernes en el que relató que el hecho ocurrió el 26 de junio del 2021 y como consecuencia del ataque debió ser asistida en el Hospital Penna de Buenos Aires, pero que no realizó la denuncia a pesar de la recomendación de los médicos que la atendieron porque en ese momento se encontraba en estado de shock, padecía “miedo” y estaba “paralizaba”.

El abogado Roberto Castillo, que representa a la joven, aseguró que la víctima -de quien se preserva su identidad- está “totalmente quebrada”, que tiene “mucho temor” tras denunciar “a una figura pública” y que la fiscalía que interviene en el caso tendrá que analizar si es necesario detener al jugador de Boca “por sus antecedentes y para resguardar que pueda ser sometido a proceso”.

El comunicado de Boca

“Boca Juniors le informa a los socios y socias del club, hinchas, medios de comunicación y al público en general, que el departamento de Inclusión e Igualdad de la institución ya está a disposición por el episodio que involucra al jugador Sebastián Villa”, comienza el texto.

Y agrega: “Una vez más ratifica su total compromiso en situaciones de género e igualdad, tal como sostiene el primer Protocolo del club para actuación ante casos de Violencia en Razón de Género, Identidad de Género y/u Orientación Sexual, aprobado el 12 de agosto a través de la Asamblea de Comisión Directiva.

“Boca Juniors se pone a disposición, brinda el acompañamiento correspondiente y redobla sus esfuerzos para seguir creciendo como institución en los valores que inspiraron el actual protocolo que se basa en principios esenciales como la prevención, asesoramiento y asistencia, respeto y privacidad y confidencialidad”, cierra.

Los directivos del equipo conocieron la noticia mientras sus jugadores concentraban en el Hotel Intercontinental, para el partido con Racing. El futbolista permanece con sus compañeros y todos los indicios apuntan a lo mismo: será titular en el partido de esta tarde.

Según trascendió, una joven fue quien inició la denuncia contra el futbolista colombiano. La mujer, cuya identidad no fue revelada, dijo que abusó sexualmente de ella e intentó matarla en su casa de un barrio privado de la zona de Canning, tras lo cual le ofreció 5000 dólares para evitar que realizara la denuncia.

De acuerdo con el escrito presentado por sus representantes legales, la joven sostuvo que el incidente ocurrió el 26 de junio del 2021 y que debió ser asistida en un Hospital Penna. Cuando los médicos la recibieron, se encontraba en estado de shock, tenía “miedo” y estaba “paralizaba”, precisó.

“Sebastián había ingerido una gran cantidad de alcohol y empezó a hacerme una escena de celos porque yo habría tenido un encuentro con un compañero de la plantilla. En el transcurso de esta escena, comenzó a elevarme el tono de su voz y en consecuencia a ponerse más violento”, rememoró la joven.

Remarcó que, al llegar al domicilio del jugador de 25 años, “se puso violento, me apretó con fuerza la mandíbula y la nuca y me pegó una cachetada”. “Él parecía estar disfrutando la situación”, declaró a la vez que expresó: “Sentía como jugaba con la intensidad de su fuerza, aplicando mayor intensidad en una de mis piernas”.

“Después me agarró de la cadera, me tiró a la cama y abusó de mi. La denunciante sostuvo que “una vez finalizado el sometimiento sexual” se largó a “llorar de manera descontrolada”. “Le suplicaba que me dejara irme y me decía que no podía retirarme hasta tanto no me calme. Luego, me ofreció dinero”, concluyó.

Dos años atrás, Villa también había sido acusado de violencia de género por Daniela Cortés, su expareja.

Hasta el momento, Villa jugaría contra el equipo que dirige Fernando Gago, por la semifinal de la Copa de la Liga. Boca todavía no informó de ninguna medida disciplinaria y, por ahora, evitó pronunciarse sobre una posible desafección del colombiano del plantel.