(VIDEO) Una mesera recibió una propina en bitcoin y el consejo de su cliente se hizo viral

NACIONALES

No es la primera vez que Daniela Nazarena Oxance (23) se lleva una sorpresa al recibir una propina por parte de un cliente. En los 6 años que lleva trabajando como moza en bares y restaurantes tuvo épocas de “bolsillos flacos”, donde concurría poca gente y la paga no era buena, pero también noches inesperadas; como cuando dos jugadores profesionales de póker le dejaron 100 dólares por su buena atención. Pero esta vez fue distinto porque la gratificación que recibió fue en bitcoin y el consejo que le dio uno de los comensales se hizo viral.

El hecho ocurrió el miércoles 23 por la noche en Kubo Bar, ubicado en Plaza Serrano. Hasta allí llegaron Paul C. (32) y sus amigos para disfrutar de una cena al aire libre mientras conversaban sobre sus activos en criptomonedas y en cómo diversificar y aumentar su rentabilidad.

Mientras tomaba el pedido y servía la comida, Nazarena (como le gusta que la llamen) escuchaba atentamente con la intención de comprender algo de ese nuevo negocio que ella considera cautivante y del que, a su vez, no tenía la mínima idea.

“Ojalá pudiera entender algo de lo que están hablando”, deslizó la moza ante la mirada de los chicos cuando se acercó nuevamente a la mesa; esta vez para entregarles el ticket.

Al advertir su interés por el tema, uno de los jóvenes del grupo le propuso pagarle un extra de la propina en bitcoin. “A los 700 pesos que ya le habíamos dado le propusimos depositar USD 20 más en una billetera virtual para que ella pudiera comenzar a operar”, contó Paul a Infobae, quien rápidamente le sugirió a Nazarena que se bajara la misma wallet que él utiliza.

Sin dudarlo, la moza le pidió permiso a su jefe para usar el celular (tiene prohibido hacerlo en horario laboral) para descargar la aplicación y así acceder a la propina. “Lo primero que me dijo fue ‘tené cuidado, vos viste cómo es la gente que siempre te quiere estafar’. Me tiró re mala onda pero los chicos lo hicieron con la mejor intención. Una vez que me instalé la app, me salió la opción enviar o recibir, yo puse recibir, me saltó un código, lo escaneamos y enseguida se acreditó la plata en mi cuenta, que la transformé en bitcoin”, relató la mesera a este medio.

Toda esa secuencia quedó grabada en un video, que luego fue compartido por los amigos en sus respectivas cuentas de Twitter. Lo que más le sorprendió a los usuarios fue cuando Nazarena preguntó: “¿Ahora qué hago con esto?”. Y Paul C. le respondió sin titubear: “Guardalo por 20 años”.

Esa breve conversación desató comentarios de todo tipo y los haters no tardaron en aparecer. Hubo quienes se burlaron de Nazarena y otros que la cuestionaron por haber aceptado esa forma de pago. “Todos comentaban que los chicos me habían boludeado porque no me dejaron propina cuando eso no fue así y muchos me preguntaban qué iba a hacer con esos bitcoin porque no servían para nada y que lo mejor era que los gastara”, recordó la joven.

Lejos de amedrentarse, Nazarena se bancó las críticas y redobló la apuesta. Se contactó por WhatsApp con Paul y le dijo que estaba interesada en hacer el curso de educación financiera que le había ofrecido de manera gratuita. “Tengo un amigo que los dicta, cuestan USD 150 pero como la vi con muchas ganas de aprender me contacté con él y aceptó enseñarle gratuitamente”, remarcó el joven.

Consultada acerca de qué piensa hacer con el consejo que le brindó Paul, la moza fue tajante: “Ese consejo lo pienso tomar. Con lo que me enseñen voy a invertir los bitcoin para generar más dinero en el futuro. Los chicos me hicieron incursionar en algo que quizás nunca me hubiese animado y estoy muy agradecida”.

Desde su cuenta @CryptoFLP, Paul se dedica al análisis y difusión temas relacionados con las criptomonedas y utiliza Twitter para organizar Spaces (conversaciones de audio en directo) junto a expertos y principiantes.

Incursionó en el mundo crypto en 2013 pero invirtió por primera vez en enero de 2017. “Compré 20 bitcoins cuando cada uno valía USD 1.000. Tenía noción de que en algún momento iba a explotar pero todavía no tenía muchos conocimientos sobre el tema”, contó Paul, quien admitió que se vio reflejado en la incredulidad de la chica más allá del dinero arriesgado.

“Yo arranque así como ella. Empecé a leer tutoriales, me asesoré con gente conocida y dejé mi trabajo de publicista en 2020 para dedicarme exclusivamente a invertir en proyectos cryptos”, resaltó el joven.

“Lo bueno de todo esto es que no hay que ser millonario para invertir, cualquiera puede hacerlo. Eso sí, para que ese dinero te rinda tenés que aprender cuándo es el mejor momento para comprar o vender. Pero si no querés hacer nada con tus bitcoin también podés dejarlos en plataformas que te dan un interés del 5% anual, como si fuera un plazo fijo”, aconsejó Paul.

Por último, al referirse a lo sucedido con Nazarena, señaló que está convencido de que tomó la decisión correcta: “La cotización subió en estos últimos días así que ya tiene aproximadamente USD 25 dólares. Y si espera los 20 años que le sugerí ni te digo….”.

Hoy el bitcoin superó los USD 47 mil.