SANTI MARATEA: “Ahora llegó el momento de una colecta para mí”

Santiago Maratea (29), tras su exitosa campaña solidaria que recaudó más de 180 millones de pesos para combatir los incendios en la provincia de Corrientes, explicó cuál será su próxima campaña.





En su visita a La Noche de la V (América, sábados a las 22), ciclo que conduce Florencia de la V, el influencer contó que ahora hará una colecta para él.





“Yo cada vez que termino una colecta, hago una para mí para comprar algo caro y bien frívolo. Es equilibrar un poco", aseguró Maratea.





Y explicó: "No puedo vivir de las colectas porque no es un ingreso fijo pero cuando llega el momento de juntar plata para mí, me gusta ponerle atención, para que se entienda que hay un disfrute”.





En otro momento de la entrevista, el influencer se refirió a los cuestionamientos que recibió sobre el manejo del dinero recaudado, que fue destinado -según contó- a la compra de un camión con capacidad para 8500 litros de agua para la asociación civil Consorcio de Manejo del Fuego de la provincia, ocho camionetas, y también pasto y fardo para los animales.





"Se empezó a querer averiguar el partido político de cada persona involucrada en la causa y yo me puse a pensar que yo no soy de ningún partido a la que ayudé en alguna causa... Una persona con la que estoy trabajando ahora descubrieron que esta persona era del Pro", manifestó.





Sobre la metodología para realizar las compras, explicó: "Se les factura a cada cuartel. Voy a la cuenta de MercadoPago, le transfiero a la concesionaria y factura el Cuartel, después yo confío en que todo va a llegar pero las compras las hago todas yo".