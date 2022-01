Una empleada doméstica le pasó datos a su ex pareja para que entrara a robar a la casa de su jefe

NACIONALES

Un hombre de 35 años y su ex pareja, una mujer de 39, fueron detenidos por el violento asalto en un domicilio en la localidad de Balcarce, donde su único morador sufrió una golpiza y fue despojado de una importante suma de dinero.

El hecho ocurrió en una casa de las calles 15 y 12 el pasado 26 de diciembre y la investigación del fiscal Rodolfo Moure estableció que ese día, a las 14, mientras dormía una siesta del dueño de casa fue sorprendido por un único ladrón. El intruso lo despertó a los golpes de un modo tan feroz que lo dejó en estado de inconsciencia. Luego de esto, el agresor, ató a la víctima de pies y manos y lo dejó tirado en el suelo del living. Tras revisar toda la vivienda, le sustrajo 60.000 pesos, una escopeta calibre.16 y otros efectos y se dio a la fuga.

La víctima fue hallada al día siguiente por un amigo que dio aviso a la Policía. Una ambulancia trasladó al hombre al hospital balcarceño donde permaneció internado y sedado por más de 20 días.

Con el avance de la causa se logró reunir prueba que condujo a la identidad del autor de las hecho y además se estableció que también hubo participación de su ex mujer para poder llevar adelante el delito. La ex pareja del delincuente no solo le brindó información de la víctima sino también detalles de cómo ingresar a la vivienda, ya que se desempeñaba en tareas domésticas en esa casa.

Asimismo, según consta en la causa, mintió en un primer testimonio que brindó ante la DDI intentando brindar una coartada al delincuente y padre de sus hijos, versión que rápidamente pudo ser desacreditada por los investigadores mediante el entrecruzamiento de llamadas y el análisis de cámaras de seguridad.

Con los elementos de prueba el juez de garantías Juan Tapia libró las órdenes para allanar los domicilios de los investigados y las requisas personales. Así es como en calle Maipú al 480 y Chacabuco al 300 pudieron identificar a las personas investigadas y detenerlas.