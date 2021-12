Murieron 25 animales por un golpe de calor en un campo de Bolívar

NACIONALES

Las altas temperaturas de ayer ocasionaron una desgracia para el productor de Bolívar, Carlos Insausti, y su familia, todos ellos dedicados a una explotación agropecuaria en la zona del Cuartel II, paraje “El Porvenir”.

Un gran golpe de calor azotó a los animales y provocó la muerte de 25 de ellos, 21 vacas y 4 terneros. Tal como le contó el propio Insausti, el hecho empezó a desatarse cerca de las 15 horas de ayer, cuando la temperatura en ese lugar específico del campo superaba los 50 grados.

“Toda la vida me dediqué a esto y nunca me pasó una cosa igual”, contó Carlos con gran angustia. “Los animales no se movían y se quedaron al rayo del sol. Podían ir a la zona del monte donde tenían sombra pero se quedaban quietos cerca del tanque de agua que estaba lleno”.

En un video que se viralizó por WhatsApp puede verse a los animales ya sin vida luego de haber sido asistidos por una dotación de Bomberos Voluntarios, a cargo del Oficial Walter Cordero, que intentó proveer de agua a los vacunos para reanimarlos.

Insausti teme que la historia pueda repetirse, ya que los animales que se salvaron no se ven totalmente recuperados. Si bien aún no ha hecho un cálculo exacto, estima que las pérdidas económicas hasta ahora son de por lo menos 4 millones de pesos.

“Medimos con el termómetro, 50 grados. Es lamentable, años de trabajo y que pase esto”, puede escucharse en el video en palabras de una mujer evidentemente consternada ante la tragedia.