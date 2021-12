La Plata: la Policía desalojó una fiesta clandestina de Navidad en una quinta con más de mil personas

Una fiesta clandestina con más de mil personas fue clausurada y desalojada este sábado en La Plata en el marco de los operativos de control llevados adelante durante las fiestas de Navidad, informaron fuentes oficiales.

El operativo fue realizado por agentes de Control Ciudadano municipal y Policía Local, en un inmueble ubicado en la intersección de las calles 152 y 458, en la localidad de City Bell, donde se estaba llevando adelante la celebración.

Según se comunicó, en el momento en el que se pretendía realizar una inspección, los organizadores del evento buscaron negar el ingreso e intentaron coimear a los inspectores con 50 mil pesos.

“El evento no estaba habilitado y no se cumplían con las mínimas condiciones de higiene y seguridad queridas”, indicaron a la agencia Télam desde el área de Control Ciudadano a cargo de los operativos.

De acuerdo con lo que precisaron las fuentes a ese medio, ninguno de los asistentes a la fiesta usaba barbijo y tampoco se respetaba el distanciamiento social. Al mismo tiempo que se estaba efectuando en una casa quinta, lo cual no está autorizado por ordenanzas municipales.

En las redes sociales circuló un video en el que se puede observar a cientos de jóvenes festejando en el patio y los alrededores de la vivienda, amontonados, muchos de ellos incumpliendo los principales protocolos sanitarios vigentes.

Tras realizar las actas correspondiente, se logró desalojar a los concurrentes a la fiesta, quedando las actuaciones a disposición del Juzgado de Faltas correspondiente.

De acuerdo con lo dispuesto por el intendente local, Julio Garro, con motivo de desalentar este tipo de festejos, la sanción económica para quienes organizan fiestas clandestinas puede alcanzar los 2 millones de pesos.

De hecho, en las vísperas de Navidad el propio mandatario compartió un mensaje en las redes sociales, en el que recordó que, si bien el 24 de diciembre “es un día de reencuentro con familia y amigos”, la pandemia aún no terminó y “después de dos años difíciles es importante que durante estos festejos, sigamos siendo responsables”.

“Eso quiere decir: no uses pirotecnia, si tomás alcohol no manejes, evitá asistir a una fiesta clandestina y mantené los cuidados necesarios para evitar los contagios de COVID. El mejor regalo para esta Navidad es cuidarnos entre todos y disfrutar de una noche en paz, unidos y en armonía. ¡Que tengan una feliz Nochebuena!”, escribió en su cuenta de Twitter.

La provincia de Buenos Aires comenzó a aplicar desde hace algunos días el pase sanitario en forma obligatoria para los mayores de 13 años que quieran acceder a distintas actividades consideradas de “riesgo epidemiológico” o realizar trámites en forma presencial.

Para garantizar la implementación, las autoridades bonaerenses anunciaron operativos de control de forma aleatoria donde se podrá sancionar con multas de hasta 5.700.000 pesos a quienes no exijan el certificado de vacunación.

La resolución en la que se confirmó la medida deja en claro que son “los organizadores, titulares o responsables de las actividades de alta concurrencia y potencial riesgo epidemiológico quienes tendrán a su cargo el control de la acreditación del pase libre con vacuna en los accesos”.

“El Estado bonaerense realizará operativos aleatorios de fiscalización sanitaria y, en caso de incumplimiento de los controles, quedará facultado para sancionar a los organizadores con multas cuyos montos pueden alcanzar hasta los 5.700.000 pesos”, detallaron.