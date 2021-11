Dólares para tirar para arriba: cayó un camión de caudales repleto de billetes en plena autopista

El sueño de más de uno se hizo realidad el pasado viernes en una autopista de San Diego, California, Estados Unidos ¿Quién no fantaseó alguna vez con una lluvia de dólares? Es que un camión de caudales que viajaba por allí, accidentalmente derramó los miles de billetes que llevaba. Todos volaron por el aire y el video se hizo viral.

El incidente desató un caos en plena autopista y ocurrió puntualmente en Carlsbad alrededor de las 9 de la mañana. Los pasajeros de los autos presentes en ambos sentidos de la autopista perdieron el control y se bajaron de sus vehículos a pescar sus billetes. El video fue publicado en las redes, y como no era para menos, internautas de todos los estados preguntaron donde era la famosa lluvia.

Billetes de 1 y 20 dólares yacían sobre el suelo, y los peces más gordos se agarraron en primera instancia. Las imágenes del hecho quedaron registradas por las cámaras de la gente que circulaba por la zona y se detuvo a levantar dinero.

Según informó el medio People, la situación se salió de control ya que el conductor del camión de caudales viajaba solo y sin compañía de un guardia de seguridad como suele suceder en este tipo de transportes de dinero.

“Una de las puertas se abrió de golpe y cayeron bolsas de efectivo. Había dinero por todos los carriles”, expresó Curtis Martin, un sargento de la Patrulla de Caminos de California. De hecho, una de las personas que logró capturar este insólito momento fue la influencer Demi Bagby. La misma fue quien compartió el video en sus redes y fue el que más trascendió. Luego, mas testigos de la "lluvia de dólares" también aportaron sus videos a las redes y llevó a la viralización.

“Esto es lo más loco que vi en mi vida. Alguien dejó caer dinero por toda la autopista. San Diego, literalmente, está cerrado. Miren cómo está la autopista en este momento”, relató la joven mientras mostraba cómo la gente detenía sus autos para levantar el dinero de la autopista. A la vez, se veía su cara de felicidad por portar tantos billetes en su mano.

