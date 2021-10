PASÓ EN CNM – EXCLUSIVO: Leandro Guzmán mostró su indignación al saber dónde están sus pertenencias hurtadas y que la policía no logra encontrar

MADARIAGA

En CNM Radio 93.3 la víctima del hurto de la calle Moreno al 1500 ocurrido el martes por la noche habló de su frustración y la burocracia que representa hoy hacer una denuncia y conseguir resultados satisfactorios.

Cómo ya anticipó CNM, el joven sabe dónde están casi todos los elementos, aportó fotos, audios y datos y la policía hizo mal las solicitudes de allanamiento por lo que sólo se otorgó un allanamiento en un domicilio en donde el presunto ladrón ya no vive por lo que hallaron allí una bandeja de plástico que es de la víctima.

A Guzmán le llevaron una valija azul grande con absolutamente toda su ropa: shorts, zapatillas, buzos, camperas y su notebook marca Dell G5 color negra en donde tiene el material de estudio de su carrera y que data de 5 años a esta parte.

Entraron por una ventana que abrieron y trabajaron con tranquilidad cuando él no estaba. Como no fue robo, porque no rompieron nada, no hubo pericias ni levantamiento de rastros. Por eso, el propio damnificado salió a investigar y en cuestión de horas dio con el mencionado delincuente.

Sólo una bandeja de plástico azul encontraron del resto no pudieron encontrar nada y yo tengo indicios de dónde están. Exponen en redes lo robado y lo quieren vender. Yo aún no tengo respuesta de nada y anoche salí caliente de la comisaría y salgo a hablar indignado porque siento frustración y tristeza de que sea todo tan burocrático. Te dan ganas de tirar todo abajo. De la secretaría de seguridad no me llamó nadie

Guzmán contó que les dio la dirección exacta en donde el presunto delincuente vive con su novia. Como anticipó CNM demoraron los policías unas 30 horas en certificar la letra del departamento o unidad en donde vive y al redactar el parte lo hicieron con sobrenombres por lo que el juez Gastón Giles denegó ese procedimiento.

Tengo audios de allegados al delincuente que son gente de bien y me ofrecían devolver lo que me llevaron. Yo decidí esperar a la policía y confiar en ellos. Me encontré con un martes 13

Los escasos resultados de los que es víctima Leandro llevaron que salga en la radio para pedir que nadie compre la note Dell o que lo contacten para devolverles las pertenencias o aportar información.