El crimen de Lele Gatti causó dolor en todo el ambiente nocturno de Mar del Plata

ZONALES

Los trabajadores de los escenarios marplatenses reclamaron mayor seguridad tanto al Estado como a los dueños de los establecimientos nocturnos para desarrollar sus tareas. "Salir a laburar no debería conllevar el peligro de no volver", insistieron.





Desde el Sindicato Argentino de Técnicos Escénicos expresaron su conmoción por el "violento y cobarde" asalto que le costó la vida a Leandro Gatti, el reconocido DJ de 32 años que murió baleado a la salida de un boliche en la zona de Playa Grande.

El crimen del joven caló hondo en el ambiente de la nocturnidad y entres sus pares que se expresaron acongojados por el salvaje hecho que tuvo lugar este domingo a la madrugada en un playón de estacionamiento, donde Gatti fue sorprendido por dos delincuentes que circulaban en una moto a contramano mientras cargaba los equipos de sonido en un auto.

Tras la viralización de las imágenes que revelaron la mecánica del ataque, desde el Sindicato Argentino de Técnicos Escénicos repudiaron el "violento y cobarde asesinato". "Para nosotros, trabajadores de escenarios marplatenses, Lele era nuestro compañero. Quien no era su amigo lo conocía bien, sea en forma directa o indirecta. La noticia nos desgarra porque perdimos a uno de los nuestros más queridos y porque nos identificamos con su forma de vida, con el sacrificio de trabajar en distintos lugares y de mover equipos costosos para realizar nuestro trabajo de la mejor manera en la búsqueda del sustento", señalaron.

"La muerte de Leandro nos pega demasiado fuerte, porque se produce además en momentos en que después de un año y medio largo de inactividad, con una pandemia que ahora pareciera retroceder, con medidas de restricción que empiezan a levantarse, se nos permite soñar con recuperar de a poco las fuentes de trabajo en las que ganamos los ingresos que necesitan nuestras familias", agregaron.

En base a este análisis, los trabajadores del sector exclamaron mayor seguridad al momento de desempeñar sus tareas e instaron al Estado en todos sus niveles a arbitrar los medios necesarios para ello, como también a los dueños de los establecimientos nocturnos de Mar del Plata: "Trabajar no debería costarnos la vida. Salir a laburar no debería conllevar el peligro de no volver", apuntaron.

Por último, los trabajadores de los escenarios marplatenses reclamaron a la Justicia "la más expeditiva y profunda investigación que permita esclarecer el horrible crimen" de Gatti y dar con sus asesinos.

Gatti era DJ del boliche Mr. Jones, donde en la noche del sábado había musicalizado una fiesta por el Día de la Primavera hasta cerca de las 4 de la mañana. También se había desempeñado en Sobremonte, Pin Up, Sethai, Complejo Terrazas & Dickson Club; Esperanto y en eventos de Luis Carmona Producciones.

En el caso interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº4 a cargo de la fiscal Andrea Gómez, quien dispuso la formación de una causa por homicidio en intento de robo. Las fuentes judiciales consultadas señalaron que los testigos presenciales del hecho pueden acercarse a la comisaría novena o, si lo prefieren, directamente a la fiscalía. "Por si hay algún testigo con reserva pueden llamar al 0223-499 4700, internos 327 o 239", indicaron.