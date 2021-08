MADARIAGA: El día que el intendente prometió retirar perros de la calle en 60 días

MADARIAGA

Fue un 20 de mayo de 2017 cuando el intendente Esteban Santoro brindó una nota en donde aseguraba que en 60 días las calles estarían mejor y con menos cantidad de perros. No se habían sacado bien las cuentas pero avanzado en el tiempo, ese número –el 60-, coincidía con el día del perro que se festeja en julio. Llegó ese día y todo seguí igual, pasaron los años y todo siguió igual hasta que anoche una camioneta de Bromatología salió a levantar canes de la zona centro y los usuarios de redes estallaron contra la medida.

Un tema muy sensible con personas a favor y en contra de cada una de las acciones que se deban tomar. De hecho, no existen soluciones rápidas ni castigos extremos que lleven al aprendizaje porque conseguir un perro, ante todo los de razas muy comunes, es muy fácil. La ecuación es simple: vos me sacás el perro, yo me enojo con vos y tengo dos opciones. O voy y pago la multa, en donde voy a seguir enojado con vos, o me consigo otro perro, extraño al que me sacaste y sigo enojado con vos. Se ve que el Ejecutivo no midió las consecuencias de su primer día de accionar.

Además, el canil una y otra vez ha sido ampliado. Hoy contiene a unos 115 perros y son escasas las campañas para promover la adopción de manera seria. ¿Hasta dónde puede soportar el Estado en erogaciones para mantener mínimamente la salubridad de los perros? Es la pregunta.

De continuar, lo hecho anoche llevar a una población superior a 200 perros en los caniles estatales y a que la ciudadanía busque una nueva mascota trasladando el problema nuevamente a las calles y sin pagar ningún tipo de multa.