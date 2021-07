MADARIAGA: Juan Pablo Santos afirmó que continuará con el proyecto del Crematorio y espera el visto bueno para iniciar las obras

MADARIAGA





Tras la Audiencia Pública para informar a vecinos acerca de los alcances por la instalación de un crematorio en el barrio Los Pinos, uno de los inversores, Juan Pablo Santos, accedió a dar entrevistas para explicar las sensaciones que dejó el encuentro desarrollado en la Casa de la Cultura y que incluyó algunos enfrentamientos entre los asistentes, funcionarios y expositores.





Santos anticipó que seguirán adelante porque siguieron pasos legales avalados por instituciones y organismos pertinentes.





“El proyecto fue aprobado, es apto, los hornos modernos no generan emisiones que sean contra la salud por lo cual no veo razones como para que no podamos seguir. Vamos a seguir adelante. Nos dijeron que sí, que se podía y se analizaron todas las variables. Vamos a seguir adelante si la ley nos lo permite.”





Por otro lado explicó que el interés en el tema comenzó hace unos años cuando falleció un abuelo y el proceso de cremarlo se hizo engorroso con viajes a Dolores con lo que eso significa en traslados y en espera para recibir las cenizas.





“Es un proyecto que ya está aprobado por unanimidad. Creo que en mayor medida pudimos explicar los alcances técnicos. Los hornos modernos, que son los que pensamos colocar en este proyecto, son muy seguros ambientalmente. Las emisiones que generan están muy por debajo de los límites permitidos. Si el proyecto está aprobado por unanimidad no es por nada, es porque el lugar es apto.”





Ante esto, Santos explicó que la chacra que usarán es la de su padre. De las 50 hectáreas sólo usarán media y el resto seguirá enfocada en la producción ganadera y con animales. Por eso, dijo que en caso de ser contaminante, ellos mismos serían los primeros afectados.





“La preocupación de los dueños del colegio Sagrado Corazon me parece un poco capciosa y es bastante rara porque el colegio tiene una estación de servicio adelante con el consecuente peligro que puede representar y cuando lo hicieron no dijeron nada. Ahora que hablen de un crematorio a 1.000 metros de ellos es como con animosidad puntual.”





El ingeniero agrónomo, al hablar con Radio Go, explicó que todo el proceso fue transparente y asesorado. Inclusive es de bajo impacto ambiental pero lo categorizaron como alto para que se llamase a Audiencia Pública a evacuar dudas.





“La Audiencia tiene un método y pasos que cumplir y se respetó poco y nada. Había gente que interrumpía y gritaba. En un momento fue un poco caótico todo. No fue lo que yo esperaba. Esperaba un ambiente de intercambio.”





Indicó que busca el progreso para la ciudad de una actividad que no existe y que cada vez es más requerida.





“Hicimos todos lo que nos pidieron y estamos esperando que el municipio termine de habilitar el lugar para comenzar con las obras”.





Acerca de la posibilidad de una futura quema de residuos patogénicos explicó que no fueron habilitados para eso y que “no harán nada que esté por fuera de la ley”.