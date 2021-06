MAR DEL PLATA: Sobreseyeron al acusado de tirar a su pareja por el acantilado

ZONALES

El hombre que hace casi ocho meses fue acusado de arrojar a su pareja en la zona de Acantilados y luego simular una caída fue sobreseído por la Justicia tras el pedido que hizo la fiscalía a partir de las pruebas recabadas y de la última declaración de la víctima en la que sostuvo que había mentido por despecho cuando cambió su declaración original y acusó al hombre.

Fuentes judiciales consultadas por 0223 confirmaron que la Justicia de Garantías dispuso el sobreseimiento de Julio López del hecho calificado como homicidio doblemente agravado, por el vínculo y por mediar violencia de género en grado de tentativa tras el pedido que desde la Unidad Fiscal de Instrucción 5 se hizo la semana pasada.

El abogado Raúl Ruíz, que se hizo cargo de la defensa de López tras la intervención de la defensoría oficial, confirmó que la última declaración de la joven está en sintonía con lo que señaló en un primer momento cuando la rescataron y con la secuencia fáctica que habían descripto los peritos de parte consultados.

“A López se le tomó declaración como testigo, luego como imputado aunque sin esclarecer ese cambio y la Cámara decretó la nulidad de lo actuado, por lo que en enero de este año se le tomó una nueva indagatoria a tenor del artículo 308 y siguió imputado aunque en libertad”.

Explicó.

El 3 de junio pasado la mujer se presentó en Tribunales y dijo que necesitaba contar “la verdad” y sostuvo que no podía sostener la mentira que había dicho. Refirió que López no la tiró por el barranco, que fue un accidente y que cayeron juntos. La joven dijo que tras entrevistarse con profesionales en psicología resolvió decir la verdad y que entendía lo angustiante de transitar un proceso penal y que deseaba que su ex pareja fuera feliz.

En la resolución firmada por la jueza Lucrecia Bustos se sostuvo que las testimoniales sufrieron mutaciones en distintas oportunidades, que no existieron testigos presenciales, la falta de cámaras de seguridad de la zona y la falta de un informe victimológico que permitieran establecer si las versiones de la joven obedecían a estar inmersa en un contexto de violencia de género o el grado de toxicidad de la relación.

“Eso sí surge con claridad de la pericia psicológica llevada a cabo en relación a López”.

Indicó.

“En este tramo de la investigación donde se verifica que han vencido todos los términos procesales de la investigación sin la incorporación de elementos que permitan tener por acreditada la existencia del hecho delictivo imputado, entiendo que estamos frente a una prognosis negativa de éxito en caso de la eventual apertura de la instancia del plenario debate por lo que el sobreseimiento se impone por aplicación de principios procesales de corte constitucional”.

Argumentó.

Bustos consideró el pedido solicitado por el fiscal Alejandro Pelegrinelli y dispuso el sobreseimiento de López por el hecho ocurrido en octubre del año pasado.