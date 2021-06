MADARIAGA-PINAMAR: Usuarios denunciaron que en los colectivos que unen las dos localidades “no se cumple el distanciamiento”

ZONALES





Los reclamos fueron realizados a través de las redes sociales, en donde los usuarios denuncian que los colectivos entre Madariaga y Pinamar “no cumplen con el distanciamiento”.





En las imágenes tomadas esta mañana se puede ver cómo los distintos asientos están ocupados, mientras que los pasajeros que viajan parados lo hacen amontonados en el pasillo de la unidad, pese a las restricciones vigentes.









Se trata de los colectivos de Costa Azul, que hacen recorridos diarios entre Madariaga y Pinamar.





Según datos que pudo relevar CNM, algunos pasajeros comenzaron a los gritos y debieron llamar una unidad de refuerzo para el servicio de las 8 de la mañana.









“Que vergüenza y que falta de respeto me parece que la "EMPRESA" Costa azul, (no los choferes, que más de una vez la ligan ellos por ser la cara visible) juegue con la necesidad de la gente, y que nuestro intendente o autoridades, no se encargue de verificar que las cosas se hagan como se tienen que hacer. Porque no te dejan juntar, ni hay clases, ni tantas otras cosas más, pero si se puede viajar 45 min en un micro completamente lleno duplicando su capacidad. Cómo van a poner un solo micro en un horario pico como es a las 8 AM y a las 19pm. Es realmente vergonzoso que nos dejen viajar asi, y que nosotros como trabajadores no nos queda otra que utilizar el "servicio" porque tenemos la necesidad de trabajar y no perder nuestros respectivos trabajos. Vuelvo a repetir. REALMENTE VERGONZOSO.





Describió una pasajera.