MADARIAGA: Desde hoy los mayores de 70 años pueden ir a vacunarse contra el COVID sin turno previo

MADARIAGA

En la posta de vacunación del Centro de Jubilados “Roque Zotta” de Alberti al 543 pueden presentarse sin turno previo todas aquellas personas mayores de 70 años que aún no hayan recibido su vacuna contra el COVID-19 o por alguna razón no pudieron concurrir a un turno anterior o no supieron obtener los turnos en su momento.

Según el monitor público de vacunación, en Madariaga se aplicaron 8181 dosis, entre componente 1 y 2, de los cuales 5736 corresponden a la primera dosis y los 2445 a la segunda.

Fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quién lanzó ayer la extensión de esta campaña sin turno.

“Cualquier bonaerense mayor de 70 años que se presente en un vacunatorio con su documento y acredite su domicilio en la provincia de Buenos Aires, será vacunado con la primera dosis”, aseguró Kicillof en una conferencia de prensa en la que también anunció un principio de acuerdo para comprar 10 millones de inyecciones producidas en la India.

Si bien las personas de este grupo etario ya habían sido priorizadas en la campaña de vacunación, quienes no lo hicieron tendrán la posibilidad de presentarse voluntariamente y acceder a la primera dosis de los inoculantes disponibles contra el coronavirus.

“Todavía encontramos gente que no quiere inscribirse o no quiere vacunarse porque escuchó en la tele que la vacuna era mala, era veneno... Y es lógico porque estamos jugando con algo tan delicado como es la salud”, aseguró el gobernador.