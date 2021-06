Activaron el "Alerta Sofía" para encontrar a la nena de 5 años desaparecida en San Luis

NACIONALES





El Ministerio de Seguridad de la Nación activó el Alerta Sofía por Guadalupe Lucero, la niña de 5 años que desapareció este lunes en el barrio 544 Viviendas de la ciudad de San Luis, mientras que la organización Missing Children incluyó el caso en su lista de niños y niñas buscados. Hasta el momento ya se realizaron 76 allanamientos para dar con su paradero. Este miércoles, en tanto, la búsqueda continúa con rastrillajes en once sectores en simultáneo.

El Alerta Sofía, que difunde de manera inmediata la imagen y la información sobre niños, niñas y adolescentes desaparecidos a través de dispositivos móviles y medios de comunicación masivos como la televisión, fue activado por la cartera que conduce Sabina Frederic a las 18 de este martes, según confirmó Telam.

La niña se encuentra desaparecida desde el lunes a la noche, cuando fue vista por última vez jugando con otros niños en un cumpleaños en la casa de su tía. Según contó a C5N Silvia, abuela de la pequeña, "los nenes estaban jugando a la pelota y las nenas estaban jugando a las escondidas. Guadalupe se esconde y Emma (su prima), con sus tres años, se pone a contar. Se enoja porque no la encuentra y entra a la casa y dice: 'Guada no está'. Yo salgo afuera, grito su nombre y no me responde. Vuelvo a entrar y les digo a los demás 'Guadalupe no está' y ahí salimos todos a buscarla".

"Estuvo jugando en la vereda 10 minutos y se la tragó la tierra".

Agregó, desesperada.

Al ser consultada por sus familiares sobre lo sucedido, Emma dijo que Guadalupe se había ido con una mujer de características físicas similares a las de una de sus tías, que tiene 20 años. Esta es la principal hipótesis sobre la que se basan los investigadores para realizar la búsqueda de la niña.

"No sé qué pensar, quiero que aparezca, ya es mucho tiempo. Ella tiene que estar con nosotros. La está buscando la policía pero en toda la zona Sur y acá no está, la gente del barrio la buscó casa por casa, recorrimos los campos, todos los lugares posibles. La tienen que buscar en otras zonas de San Luis”, pidió Vanina, una de las tías de Guadalupe. "Acá es muy habitual que los chicos estén jugando en la vereda, no podemos creer que haya pasado algo como esto. Estamos desesperados, la tienen que encontrar", insistió.

Desde que la madre de la nena denunció la desaparición, ese mismo lunes a la noche, el Gobierno provincial desplegó un operativo con más de 400 efectivos, a los que también se sumaron el sistema de Defensa San Luis Solidario, Bomberos Voluntarios y la Policía Montada. Según informaron fuentes policiales, ya son más de 76 los allanamientos ordenados por el juzgado Penal número 2 de Ariel Parrillis, a cargo de la causa.

Lucas Chacón, jefe de Relaciones Policiales de la provincia, dijo que "la policía no cesa la búsqueda de Guadalupe". Por el mal clima y la nevada que cayó sobre la región de Cuyo, los operativos con drones y helicópteros no pudieron realizarse, pero continuaron a pie.

El martes se encontraron restos de ropa cerca de un río, pero la familia confirmó que no pertenecen a la niña. Este miércoles, en tanto, se van a realizar rastrillajes en once sectores en simultáneo para intentar dar con el paradero de la pequeña.

El padre, Eric Lucero, pidió al Gobierno de San Luis que disponga una recompensa para quien aporte información sobre el paradero de Guadalupe, mientras que Silvia, la abuela de la nena, solicitó que los atienda el ministro de Seguridad provincial, Luciano Anastasia.

Guadalupe es tez trigueña, tiene cabello lacio, por debajo de los hombros, un lunar en la mejilla izquierda, y al momento de su desaparición vestía una campera parca negra con capucha, buzo rosa y llevaba botas negras.

Cualquier dato, comunicarse al 0800-333-5500.