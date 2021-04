MADARIAGA – PASÓ EN CNM 93.3: Marta Cohen aseguró que la Ivermectina no sirve para prevenir el COVID-19

MADARIAGA

La médica patóloga argentina que se desempeña como directora en Hospital Sheffield del Reino Unido habló esta mañana por CNM 93.3 para dar precisiones sobre los últimos avances en la lucha contra el COVID-19.

Aseguró que la Ivermectina – muy utilizado en nuestro ámbito- no sirve para prevenir el virus. “Lo dicen los estudios. Sólo sirve en casos positivos para aminorar el avance de la enfermedad hacia un estado grave. Hay que usar la receteada por un especialista para humanos. No se puede administrar una de uso animal porque es distinta. Hay que saber el cálculo por el peso del paciente. Hay estudios hechos en el CONICET, en Australia y en Reino Unido que avalan esto de que no es preventiva”.

Por otro lado la especialista explicó que la cepa de Manaos tendrá circulación comunitaria en la Argentina. Aseguró que es mucho más contagiosa y que las vacunas pierden 6 veces su efectividad ante ella.

“Hay que mantener los testeos de manera excesiva para encontrar y aislar los casos positivos”

Sobre las posibles nuevas restricciones afirmó que “hay que tomar medidas” porque “las reglas no se cumplen” y enumeró las continuas fiestas ilegales y encuentros números. A ellos les agregó los viajes en transporte público en el conurbano sin distanciamiento adecuado.

Acerca del estado de salud del presidente Alberto Fernández anticipó que transitará la enfermedad con pocos síntomas por estar vacunado. “No es la excepción a la regla. Cualquiera de las vacunas te protegen de la muerte o enfermedad grave peor no así del contagio”.