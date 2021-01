MADARIAGA (VIDEO): Inició una huelga de hambre porque quieren desalojarla y pide al municipio que la reconozca como trabajadora

MADARIAGA





Florencia Julia Terán es transexual e inició ayer una huelga de hambre ante la amenaza de ser desalojada. Al hablar con CNM, explicó que su reclamo consta de dos problemas: el primero es laboral porque asegura haber prestado servicios para el municipio en el área de limpieza de distintos organismos municipales descentralizados como el CIC del Barrio Belgrano, las sala de atención primaria del Barrio Norte o la Casita de Chocolate. Como segundo problema está el de la vivienda porque alquila una casa en Irigoyen al 400 que se encuentra en mal estado y en donde comenzó –desde septiembre- a tener diferencias con la dueña quién ahora busca desalojarla.

Por eso, ayer radicó dos denuncias simultáneas: una de ellas por discriminación laboral, dado que desde el inicio de la pandemia no pudo ejercer más sus tareas con el plan que la contemplaba por ser paciente de riesgo, y la otra contra la propietaria de la casa por amenazas.

Ante la cámara de CNM mostró el estado de la casa que habita desde hace un años y seis meses y denunció que durante 8 meses prestó servicios de limpieza a la dueña de ese lugar quién –según relata Florencia- sólo le abonó dos mensualidades.

“Estoy en condición de vulnerabilidad. Me amenaza, me patea la puerta y se cree que la gente se la va a llevar por delante. A mí no me atropella nadie. Tengo derechos y está ley de Identidad de Género. Nunca tuve problemas con nadie y es un departamento indigno”.

Como propuesta busca retomar sus tareas en el municipio y en varias oportunidades ha intentado contactar con el Intendente Esteban Santoro para proponerle trabajar en cuestiones de género.

“Tuve una reunión y estoy atrincherada. Esto es un reclamo laboral. Llego a este extremo y como yo hay mucha gente. No me pueden hostigar así. Trabajé en cuestiones de diversidad. Hay chicos gays, lesbianas y transexuales que la pasan mal. Estoy en condiciones de abordar esa temática. Antes de ayer me dijeron que vaya acá a la vuelta (Bolsa de Empleo) pero estoy trabajando hace 3 años y medio como limpieza y me tienen que pagar un sueldo digno”.

Por el momento la justicia penal desestimó la denuncia de discriminación por no tratarse del fuero correspondiente y profundizará la investigación por amenazas. Esto se debe a que relató que sufre el corte de los servicios de manera reiterada para obligarla a irse del sitio y que en la noche del miércoles alguien intentó dispararle a su novio cuando este se disponía a reconectar el servicio del cable arriba de uno de los techos de la vivienda.