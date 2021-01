MADARIAGA: Piden imágenes de video o testigos que ayuden a esclarecer un robo agravado

MADARIAGA





Hace una semana una mujer de más de 80 años fue víctima de un violento asalto en donde dos delincuentes entraron a su casa de 9 de Julio entre Guerrero y Moreno, la amenazaron, golpearon y maniataron para alzarse con 2800 dólares y huir corriendo cuando su hijo llegaba a asistirla.

A una semana los avances en la investigación fueron escasos. La DDI se hizo cargo de ejecutar las acciones tendientes a buscar a los malvivientes que no pudieron ser encontrados aquella noche por la policía que montó un operativo cerrojo al poder llegar al sitio justo cuando uno de los malvivientes escapó por los fondos. No obstante, más allá que se rodeó la manzana, no pudieron encontrarlo.

Los investigadores, que son todos nuevos en la región, no conocen la ciudad ni a sus delincuentes más reincidentes, buscaron imágenes en el COM –que está distante a unos 100 metros del lugar- y no obtuvieron resultados.

Ahora los familiares de la víctima piden a vecinos que pudieron tener un dato o cámaras en sus accesos que cooperen de manera anónima para poder individualizara los atacantes.

Piden que envíen mensajes a los teléfonos (2257) 439795 o (2257) 439811