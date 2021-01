(FOTOS) Así murieron los 25 bomberitos de Puerto Madryn

El vestido de novia que nunca pudo usar Alicia Giúdice cubre hoy su ataúd. Lo colocó allí su madre, Nicolina Ivanoff, después que el fuego le arrebatara a su hija el 21 de enero de 1994. Faltaban apenas 15 días para su boda con Cristian Meriño. Ella tenía 22 años. Él, 21. Y estaban pintando su casa, ubicada a la vuelta del cuartel de Puerto Madryn, cuando escucharon la sirena. Dejaron todo y allá partieron… Son parte de los 25 bomberos que murieron el 21 de enero de 1994, envueltos en llamas, viento y humo.

El incendio se inició en horas del mediodía, probablemente alrededor de una ermita ubicada junto la ruta 3, lindera al campo que en aquel momento pertenecía a Ana Gallastegui, cerca de la rotonda sur de acceso a la ciudad y a unos 15 kilómetros de ésta. El primero que vio el humo fue un adolescente, que dio aviso a la policía. Cuenta la pericia que firmaron los comisarios Evaristo León y Antonio Ruscelli y el subcomisario Guillermo Schanz -entregada el 2 de febrero de ese año- que a las 14.30 los bomberos recibieron un llamado de la Seccional Primera.

Dos grupos de bomberos, uno a cargo de Meriño y otro de Daniel Zárate, se internaron unos 3000 metros dentro del campo en dos móviles, hacia la zona nombrada como “Puesto Gallastegui”, en rigor una construcción abandonada. De allí continuaron a pie para combatir las llamas. A las 16.15, un tercer grupo comandado por el sub-oficial principal José Luis Manchula llegó a ese lugar. En el mismo había varios menores. Bajaron del móvil número 8 y él decidió que caminaran 400 metros con dirección Oeste.

Su equipo de protección era precario: overoles y botas de goma. Manchula era, entre todo el personal de bomberos, el que tenía el grado más alto aquella jornada. Ricardo Vera, el jefe del cuerpo de Madryn, se encontraba en la localidad de Rawson.

A esa hora, la velocidad del viento se incrementó un 36%, llegando a los 25 kilómetros por hora. La temperatura era de 28,8 °. Las llamas avanzaban hacia el sur a 3 km/h y hacia el oeste a 6 km/h. El grupo de bomberos llevaba 5 radiotransmisores. A las 17.15, el viento amainó: era de 18 km/h.

A las 17.20, el alerta: el sargento Julio Laportilla le advierte a la avanzada que combate el fuego que el viento cambió de dirección y aumentó su velocidad. Le responde Cristian Meriño, dice que están bien y ve, a unos 300 metros, el Puesto Gallastegui. En ese momento, el viento alcanzó unos 40 km/h: un 122% más que apenas minutos antes. La temperatura sube a 32°, al máxima del día.

A las 17.25, Laportilla llama con más urgencia al grupo. Advirtió, además, que, por obra del viento y la vegetación propia de la árida meseta patagónica (jarilla, piquillín, coirón, algarrobitos y moye) las llamas incrementan su tamaño. No hay respuesta, sólo silencio. Diez minutos después insiste y esta vez hay respuesta: Manchula le pide que los auxilie, que las llamas los están rodeando.

A las 17.38. Laportilla intenta llegar donde supone que estará el grupo, pero las llamas se lo impiden. 17.40: logra atravesar el fuego, avanza hasta una tranquera pero no ve a nadie, y los llamados de radio no tienen respuesta. Supone que sus compañeros buscaron una vía de escape hacia el sur o el oeste. A las 17.55 se comunica con el Cuartel Central y pide que se haga sonar la sirena de alarma general.

La letra fría del informe pericial señala que entre las 18.00 y las 18.15 se recepcionan pedidos de ayuda del grupo, “siendo el último que captan probablemente la voz de un menor, que lo hacía con bastante desesperación”.

El fotógrafo de fauna José Luis Lazarte llegó a las 18 horas. De él son las fotos de los bomberos luchando contra el fuego que ilustran esta nota.

Para entonces, se presume que los 25 bomberos habían muerto.

Recién los encontraron a las 7.30 del día siguiente. Una patrulla de búsqueda halló herramientas de zapa y algunos cascos. Unos metros más adelante -se consignó- encontraron los primeros cadáveres. Más adelante, el resto. Desde el aire, un avión de reconocimiento también vio el horrible panorama. A bordo iba Vera, que al comprobar la muerte de sus subalternos tuvo un ataque de nervios y debió ser internado en la Clínica San Jorge de Madryn. Fue relevado del mando, y aunque sigue viviendo en Puerto Madryn, no pudo volver a dirigir el cuartel. El incendio tardó 40 horas en ser extinguido en su totalidad.

El sábado 22, todo Madryn se unió en un llanto. En el Gimnasio Municipal fueron velados 23 bomberitos. Por razones religiosas, Ramiro Cabrera (16) y Marcelo Miranda (el más chico, de apenas 11 años), tuvieron una despedida aparte. El domingo 23, a las 18.15 de la tarde, los féretros fueron llevados al cementerio sobre un camión que encabezaba una caravana doliente de interminables cuadras. Veinticinco nichos -del 268 al 293-, los esperaban.

La boda que no fue

En 1994 decían que los cuerpos de Alicia y Cristian habían sido hallados uno junto al otro. Hoy, 27 años después, Nicolina descree de eso.

Para la madre de Alicia (que era Técnica en Administración de Empresas y trabajaba en un negocio de artículos para el hogar) el tiempo no pasó. Vive en una casa detrás del cementerio, tiene las mismas lágrimas y habla de ella con el mismo amor y el mismo dolor que dos días después de la tragedia:

Quedaron hace 27 años, a un costado, los cascos de tergopol que había encargado para el carnaval carioca, el ramo de gladiolos color salmón y la torta que les iba a hacer Silvana, la hermana Cristian, que trabajaba en una panadería.

La tarde que su hija murió, Nicolina estaba en su casa, escuchando la radio para ver si llegaban novedades. A la noche fue hasta el cuartel.

“Me quedé hasta las 2 de la mañana. Me dijeron que estaban bien y que necesitaban agua y fruta. Me crucé a una verdulería y le insistí al sereno que por favor me vendiera una bolsa de naranjas…

Al otro día me enteré por un chico vecino, que en un ataque de nervios empezó a hablar fuerte y a nombrar a los dos… Ni siquiera le pregunté… Salí corriendo. Y alguien paró y me llevó al cuartel. Antes de entrar mis compañeras del hospital me agarraron y me lo dijeron. Me quería morir, no quería seguir viviendo”.