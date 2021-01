Cuáles son los nuevos términos y condiciones de WhatsApp

NACIONALES

La aplicación de mensajería instantánea más popular del mundo anunció que en 2021 entrarán en vigencia los nuevos términos y condiciones.

A partir del próximo 8 de febrero será necesario que los usuarios acepten dichas condiciones para poder seguir usando la aplicación de manera habitual.

WhatsApp actualiza sus términos y políticas de privacidad para exigir al usuario el intercambio de datos con Facebook y también con empresas relacionadas. Se trata de un polémico cambio en sus condiciones de uso en el que más de un usuario ha mostrado no estar a favor. WhatsApp compartirá datos con Facebook: si no aceptas no podrás utilizarlo

A partir de hoy y durante los próximos días, los usuarios irán recibiendo un aviso en la aplicación sobre los nuevos términos de uso y la política de privacidad sobre tres actualizaciones clave que van a afectar en la forma en la que WhatsApp, y por lo tanto Facebook, procesarán todos nuestros datos que podrían compartir con otras empresas.

Si el usuario a partir de esa fecha sigue utilizando WhatsApp, deberá aceptar las nuevas condiciones de uso.

Los datos que WhatsApp compartirá con sus empresas de Facebook:

Información del registro de cuenta, como número de teléfono

Datos de operaciones

Información relacionada con el servicio

Información sobre cómo el usuario interactúa con los demás, incluyendo empresas

Información sobre el dispositivo móvil (carga de batería, proveedor de servicios de internet, potencia de la señal, modelo de hardware, sistema operativo...)

Dirección IP

Al aceptar los términos y condiciones nuevos, el usuario permitirá que la aplicación o las empresas de Mark Zuckerberg tengan un acceso casi total de sus actividades, las cuales van desde los mensajes de texto, los contactos, sus compras e interacciones con terceros, quedando en vulnerabilidad al no tener privacidad ante la corporación multinacional.