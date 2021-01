PINAMAR – PRIMERO EN CNM: Recuperaron bicicletas que habían sido hurtadas en Cariló

ZONALES





La policía de la Estación Comunal de Cariló, junto con la de Pinamar y la DDI de Villa Gesell, lograron recuperar las 8 bicicletas, valuadas en casi 1 millón de pesos, que habían sido hurtadas del local All In One el pasado 26 de diciembre.

El procedimiento se realizó esta mañana en un expreso en donde todos los rodados se encontraban y habían llegado procedentes del sur del conurbano bonaerense.

En un hecho inédito, un familiar de uno de los delincuentes se comunicó con las víctimas para manifestar que los rodados iban a ser devueltos porque sabían que la investigación en curso iba camino a allanamientos y aprehensiones.

Las bicicletas, que están con número de serie, habían sido “alquiladas” pero jamás devueltas cuando 4 hombres entraron al comercio de alquiler e inventaron una historia para llevarse 4 a las que sumaron otras 4 con la excusa que sería para “salir a andar con sus novias”.

Pero las cargaron en un vehículo y se las llevaron causando un daño millonario a los dueños del local en pleno inicio de la temporada de verano.

Los investigadores, al hablar con CNM, indicaron que la causa no se detendrá porque hay más involucrados, están todos identificados y algunos tienen antecedentes. Consideran que todo fue premeditado pero el accionar fue torpe porque dejaron como garantía un documento original que los llevó al primer involucrado.