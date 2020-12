VIRAL: Armó un manual para hacer caca en casa ajena y su tweet batió récords

Aunque a muchos les cueste reconocerlo, hacer "lo segundo" no es fácil cuando no estamos en casa. Porque nos da pudor, porque tenemos miedo de ensuciar de más o de hacer ruido: lo cierto es que es más difícil de lo que pensamos.

Por eso, en las últimas horas, Jedi, un usuario de Twitter armó el hilo más viral del mundo con sus "tips fundamentales para cagar en una casa ajena" y claro, obtuvo miles de retweets y de likes.

Bajo el usuario @hombreenlacaja, dejó sus consejos. Si querés, tomá nota...

Voy a dar tips fundamentales para cagar en una casa ajena, ya sea la persona que te gusta, una cena de trabajo o lo que sea: -siempre estar munido de toallitas húmedas sin alcohol para que la colacha no te arda y para evitar el bidet -apenas se entra divisar la escobilla

-pedos: en casa ajena siempre te viene un racimo de pedos que el 3 AM en Bagdad era un chiste

-alejar el culo del inodoro para no hacer efecto trombón o si hay una toalla oscura ponérsela en el ano tipo silenciador

-fundamental que el cago sea relámpago, no más de 180 segundos