Un joven fue a recibir su diploma en pollera y denuncia que lo discriminaron

En diálogo con LV12, Luis Villafañe, alumno de la Escuela Técnica de Juan Bautista Alberdi (Tucumán), asistió a recibir su diploma usando una pollera y denunció que el Director del establecimiento lo mandó a cambiarse.

"Llevé la pollera para poder cambiarme en la escuela. Me cambié y al salir del baño, me vio el director y me preguntó que hacía vestido con ropa de mujer. Me impactó su pregunta, a lo que le respondí: la ropa no tiene género. Él me contestó que me tenía que ir", relató.

"Tuve que pedirle que me deje quedar porque era mi acto. A lo que me respondió que me debía cambiar para quedarme. Y así lo hice, para poder estar en el acto. A la salida me volví a poner la pollera y ahí fue cuando hice la publicación", reveló.

Por otro lado, Luis comentó que "la mayoría de mis compañeros en la escuela me apoya y respeta. No hablé con ningún docente sobre el tema. A mi familia no les parecía del todo la idea. No están de acuerdo. Tienen una posición un tanto conservadora".