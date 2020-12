Buscan a un hombre que le arrojó semen en la cara a una nena de 8 años en Bahía Blanca

NACIONALES

Se mueve en bicicleta, cubre su rostro y se acerca a la víctima. Abre un frasco y arroja el líquido para luego escapar. Así actúa este depravado que es buscado por personal de la DDI de Bahía Blanca.

En las últimas horas su víctima fue una nena de 8 años que le avisó a su papá lo sucedido y ambos salieron a buscarlo sin poder encontrarlo.

Maximiliano --padre de la menor—contó la desagradable situación: "Ella nunca entendió lo que pasó. Vio al hombre en bicicleta que la mojó con algo que estaba podrido. La subí al auto así como estaba, mojada, para buscar a este muchacho. Dimos un montón de vueltas por el barrio y no lo encontramos. La nena se bañó y fuimos a hacer la denuncia, con su ropa que quedó secuestrada".

"Al día siguiente, una vecina vio las imágenes del sujeto llegando y yéndose del lugar, hacia el parque Boronat. No es una persona que reconozca del barrio, pero mi hija vio las fotos y notó que era este hombre. Uno se queda con la duda de si va a volver o no, y si regresa por algo más. Los nenes no pueden estar jugando ni siquiera en la puerta de la casa", lamentó en su charla.

En tal sentido, continuó con su relato: "El tipo sacó el líquido de un frasco de una cartera y le tiró el semen a mi nena. Venía por calle 3 de Febrero desde el Parque Independencia, él la sigue y en la puerta de mi casa le arrojó el líquido. El olor a semen era inconfundible".

Se supo que hizo lo mismo con otra chica días pasados.