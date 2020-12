Al menos 5 jóvenes violaron a la chica de 15 años cuando celebraba su cumpleaños

NACIONALES





El fiscal de Rosario Ramigo González Raggio, quien interviene en el caso de abuso sexual contra una chica de 15 años en barrio Ludueña, afirmó que con el avance de la investigación se pudo constatar fehacientemente “la participación de cinco personas” en el brutal suceso ocurrido el domingo a la madrugada. Ante esa novedad, el funcionario del Ministerio Público de la Acusación indicó que ahora a la carátula del caso (abuso sexual con acceso carnal agravado en la condición de la víctima) "se suma un agravante más que es la participación de dos o más personas".





Por este hecho ya hay dos detenidos bajo sospecha de ser coautores del delito. Uno de ellos, Daniel G., fue arrestado a las pocas horas del hecho y ayer fue formalmente imputado y quedó en prisión preventiva. El segundo sospechoso, P. E., fue detenido en la noche de este martes en Tupac Amaru y Liniers y probablemente mañana sea acusado por el mismo delito. Pero en las últimas horas se sumó al círculos de imputados a la madre de Daniel G., quien tiene orden de detención por encubrimiento.





En conferencia de prensa realizada este miércoles en el Centro de Justicia Penal, González Raggio dio precisiones sobre sobre el avance de la pesquisa y sobre las sospechas que crecen entorno a la madre de uno de los acusados. "A raíz de la profundización de la investigación que se hizo ayer, podemos afirmar que hubo participación de cinco personas”, afirmó el representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA) .





El funcionario judicial contó que se pudo identificar P.E. como segundo sospechoso del caso a partir de los mensajes de Facebook “que le enviaba a su prima para que le diera refugio en San Lorenzo", y añadió: "La prima le informó eso a su padre y este hombre se puso en contacto con la Fiscalía. Con la rápida intervención de la Agencia de Investigación Criminal pudimos allanar y encontrarlo antes de que escapara”.





Con relación a los nuevos sospechosos que aparecen implicados y que aún resta detener, González Raggio sostuvo que "serían dos hermanos del primer imputado (Daniel G.) y un tercero al que estamos buscando. Hay órdenes de detención para los partícipes e incluso para la madre del primer detenido. A esta mujer al principio no podíamos atribuirle el delito de encubrimiento por tratarse de su hijo, pero atento a que hay otras personas que no tendrían vínculo con ella también hay una orden en contra de ella por encubrimiento".





El rol de los implicados





Al ser consultado sobre la participación que pudieron los implicados en la causa, ya que no estaba claro sobre si todos agredieron sexualmente a la chica, el fiscal aclaró: "El devenir de la investigación va modificando la plataforma fáctica y se va adaptando la teoría del caso que teníamos en un primer momento. Entre lo que pasó el domingo y hoy obtuvimos mucha información, que todavía no contamos oficialmente. Podría ser que no todos hayan participado de la agresión directamente"·





Con relación a los exámenes toxicológicos que demostrarían que la chica fue drogada, el fiscal sostuvo que esos estudios "dieron resultados negativos", pero aclaró aún faltan estudios del Hospital Eva Perón sobre alcohol en sangre. "Creemos que la víctima estaba alcoholizada y que el desmayo que sufrió fue producto de la cantidad de alcohol en sangre que pudo tener".





El hecho y sus derivaciones





El abuso sexual sucedió el domingo a la madrugada cuando la víctima celebraba sus quince años en su casa de barrio Ludueña. De acuerdo a lo que se pudo probar hasta el momento, Daniel G. llegó a la casa de la víctima, le suministró una bebida para dejarla en estado de vulnerabilidad, la llevó hasta su casa y la violó.





Si bien, el agresor fue detenido a las pocas horas, familiares y amigos de la víctima se concentraron frente a la seccional 12ª para pedir la detención del resto de los implicados. La situación se salió de control y hubo un incidente con la policía que dispersó con gases a los manifestantes.